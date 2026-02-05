Размер шрифта
Россиянин поджег жилой дом и не смог объяснить, зачем

В Перми задержали мужчину, который поджег жилой дом

Житель Перми поджег деревянный многоквартирный дом, снял поджог на видео и не смог объяснить причину своего поступка. Об этом сообщает областное управление МВД.

Злоумышленник поджег автомобильные покрышки напротив входа в подъезд дома по улице Висимской. Свои действия поджигатель снимал на видео. Пожар удалось потушить, жильцы дома не пострадали. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге, им оказался 22-летний местный житель.

Молодой человек не смог объяснить причину своего поступка. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигурант заключен под стражу. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Петербурге запуганный мошенниками подросток пытался сжечь машину у отдела полиции. Неизвестный связался с мальчиком через мессенджер и, под предлогом помощи в освобождении от уголовного преследования его родителей, убедил мальчика поджечь автомобиль Mercedes, припаркованный у отдела полиции.

Ранее россиянку отправили в колонию за угрозы сжечь Ленина.
 
