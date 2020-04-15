«Максимальная нагрузка»: Мишустин о борьбе России с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в России остается непростой, число заболевших растет, заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. При этом он отметил, что больше становится и тех, кто выздоровел.

По словам Мишустина, система здравоохранения продолжает работать с «максимальной нагрузкой».

За последние сутки число зараженных COVID-19 в России возросло на 3388. Новые случаи инфицирования коронавирусом были обнаружены в 65 российских регионах, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Впервые вирус нашли в Чукотском и Ненецком автономных округах. Всего в стране на данный момент зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 из 85 регионов. Последний субъект федерации, в котором нет коронавируса, — Республика Алтай.

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Число выздоровевших увеличилось до 1986. За сутки от COVID-19 скончались 28 пациентов. За весь период пандемии от коронавируса в России умерли 198 человек.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, медицинская служба мобилизована и готова оказывать помощь пациентам с коронавирусом более чем в половине российских регионов.

«Следующая контрольная точка, в которой должны оказаться все регионы по полной готовности расчетной мобилизованной медицинской службы, — это 28 апреля. Мы видим, что вот на сегодняшнюю дату уже больше 50% регионов ее прошли», — заявил глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 1».

Он признал, что в некоторых регионах медицинская помощь для пациентов с коронавирусом развернута не полностью или же она медленно движется к достижению цели.

По состоянию на 14 апреля в России провели более 1 517 992 лабораторных исследований на наличие коронавируса, указано на сайте Роспотребнадзора. Только за прошедшие сутки в стране сделали 91,9 тыс. тестов на COVID-19.

На текущий момент под медицинским наблюдением находятся 130 137 человек. Среди них и те, кто прибыл из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.

Президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проходила 14 апреля в формате видеоконференции, призвал принять экстраординарные меры, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул особую важность сотрудничества всех стран, в том числе в формате ЕАЭС. Президент отметил, что пандемия повлияла на все стороны жизни практически во всем мире.

Ранее Путин предупредил, что неприятные вовремя меры в борьбе с коронавирусом он будет рассматривать как преступную халатность.

«Как вы сами сказали, другие регионы Российской Федерации отстают от Москвы на три-четыре недели. Это значит, что у них у всех еще есть запас времени, но этот запас может быстро таять. Его нельзя расходовать бездумно, он должен быть использован самым эффективным образом», — подчеркнул он.

Ужесточение правил самоизоляции в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в первую очередь распространилось на жителей Москвы и Подмосковья. С 15 апреля в столице начал действовать пропускной режим. Этот указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь для любой поездки нужен спецпропуск. Он представляет собой QR-код или код из букв и цифр.

Правила распространяются только на поездки в личном или общественном транспорте. Пешеходы могу передвигаться без пропусков, но они должны соблюдать все установленные ранее ограничения, которые предполагает режим самоизоляции.

Как отмечала 13 апреля вице-премьер Татьяна Голикова, в среднем рост числа заразившихся коронавирусом в России составляет около 18% в сутки.

«Я уже как-то говорила, что ни одна модель математическая, которая сегодня существует, у нас пока не подтвердилась. Конечно, с точки зрения абсолютных цифр — для нас они не очень приятные, даже, наверное, термин, который я употреблю, не очень к этому подходит», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, по ее словам, такие цифры «несколько успокаивают» и дают надежду, что в России не случится экспоненциально угрожающего развития заболеваемости коронавирусом.