Китай в приоритете: Трамп возмутился политикой ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уделяет помощи Китая в борьбе с коронавирусом COVID-2019 приоритетное внимание перед другими странами, возмутился президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter глава Белого дома раскритиковал такую политику ВОЗ.

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«ВОЗ действительно нарушает [правила]. По каким-то причинам финансируемая в основном за счет Соединенных Штатов организация уделяет наибольшее внимание Китаю. Мы будем следить за ситуацией. К счастью, я отклонил их совет о том, чтобы открыть наши границы для Китая. Почему они дали нам такую ​​неверную рекомендацию?», — указал американский лидер.

США вышли на первое место по количеству зараженных COVID-19 — 385 тысяч заболевших и 12 тысяч умерших на вечер 7 апреля. В ближайшие две недели власти ожидают еще большего наплыва пациентов. На данный момент, как сообщает NBC News, больницы пытаются заполнить тысячи вакансий медсестер по всей стране, особенно в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в течение нескольких недель высказывал тревогу по поводу нехватки медицинских работников. Он призвал бывших медсестер и врачей вернуться в состав рабочей силы, предложив им ускоренную «повторную сертификацию», чтобы они могли оказать помощь в борьбе с пандемией. Его администрация недавно отправила письма в медучилища штата с просьбой о подкреплении.

Майкл Фацио, гендиректор агентства Prime Staffing, которое набирает медсестер для крупных больниц по всей стране, сказал, что спрос является беспрецедентным — примерно в 20 раз выше, чем в эти даты в прошлом году.

Он заявил NBC News, что уже устроил 100 медсестер в районе Нью-Йорка на прошлой неделе, а в настоящее время пытается заполнить почти 2000 вакансий — в некоторых случаях он привозит специалистов со всей страны и размещает их в отелях.

«Они нужны нам — это война, которую мы ведем, а это войска. Нам нужны медсестры, чтобы ухаживать за пациентами», — заключил Фацио.

Власти Нью-Йорка рассматривают возможность временных захоронений горожан, умерших от коронавирусной инфекции, в общественных парках. Об этом сообщил член законодательного собрания Нью-Йорка Марк Левин на своей странице в Twitter, передает телеканал «360».

«Скоро мы начнем «временные захоронения». Вероятно, это будет сделано путем использования для захоронения парков Нью-Йорка. Да, вы правильно прочли. Будут вырыты траншеи по десять гробов в ряд», — написал Левин в Twitter.

Он уточнил, что если уровень заболеваемости снизится, мера будет не нужна. Левин подчеркнул, что захоронения будут проведены достойно. Мэр Нью-Йорка Билла де Блазио на пресс-конференции признал, что власти рассматривают возможность временных захоронений, но отказался сообщить, где именно они будут сделаны.

«Нам, возможно, придется иметь дело с временными захоронениями, чтобы мы потом могли разобраться с каждой семьей (умершего). У нас будут возможности для временных похорон — больше я ничего не скажу», — ответил де Блазио.

Сам Трамп потерял за месяц борьбы с коронавирусом $1 млрд.

Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes. Как утверждает издание, чистая стоимость активов американского лидера месяц назад составляла $3,1 млрд, теперь же она равна $2,1 млрд.

Такое число было выведено на основе подсчетов. Так, эксперты вычислили, что цены акций в сегментах, в которых работают компании Трампа, подешевели в среднем на 37%, и применили этот дисконт к его активам.

Отмечается, что Трамп имеет торговую, офисную и жилую недвижимость, гостиничный бизнес, гольф-клубы, а также роскошные поместья и другие владения.

Военные в Соединенных Штатах начали тестировать разработанную вакцину от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом рассказал главный врач комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс, цитирует Reuters.

По его словам, американские военные должны начать испытания на животных уже 7 апреля. Тестирование вакцины займет несколько месяцев. Если безопасность сыворотки будет доказана, то ее начнут испытывать на небольшой группе людей, а в случае успеха — на большой группе.

Вместе с тем число зараженных в рядах американской армии выросло до 1132. В Национальной гвардии США инфекция обнаружена у 303 человек. При этом самое большое число зараженных выявлено в ВМС США. Там вирус подхватил 431 человек, в том числе 150 служащих на авианосце USS Theodore Roosevelt.