Еще неделя точно: Кремль о сроках «удаленки» Путина

По меньшей мере еще одну неделю продлится режим дистанционной работы президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше», — сообщил представитель Кремля в ответ на вопрос о сроках удаленного режима работы российского лидера.

Напомним, в конце марта Владимир Путин приезжал в инфекционную больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусом нового типа. Там он общался с главврачом Денисом Проценко, у которого диагноз COVID-19 подтвердился спустя некоторое время.

Реклама

«Думаю, что случай с заболеванием главврача Коммунарки продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и единственное эффективное средство это именно сократить физическое общение, что президент и сделал», – подытожил Песков. Ранее он подчеркнул, что коронавируса у Путина нет и президент неоднократно сдавал тест.

1 апреля президент России Владимир Путин начал телесовещание с правительством, где заявил, что обстановка в связи с коронавирусом требует дистанционной работы.

«Обстановка весьма напряженная. Мы с вами в контакте по несколько раз в день», — сказал президент. Он также выразил надежду, что такой способ деятельности не скажется на качестве работы.

На следующий день президент России продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно. Об этом Путин заявил в обращении к россиянам. По словам главы государства, установленные ранее выходные с 30 марта по 3 апреля, а также введенный в некоторых регионах режим изоляции дали возможность органам власти и системе здравоохранения нарастить ресурсы для борьбы с новой инфекцией. Однако пик эпидемии еще не пройден.

Президент подчеркнул, что в приоритете властей — поддержать доходы граждан, поэтому в период нерабочих дней зарплата за сотрудниками сохраняется.

На протяжении нерабочего апреля свою деятельность продолжат магазины с товарами первой необходимости, аптеки, больницы и другие организации жизнеобеспечения. Президент призвал россиян соблюдать все предписанные властями меры и внимательно относиться к своему здоровью.

За неделю до этого Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, рассказав о мерах, которые помогут победить вирус и поддержат граждан в этой непростой ситуации.

Глава государства заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию, которое ранее было назначено на 22 апреля. Он также объявил нерабочей следующую неделю и призвал россиян оставаться дома, чтобы замедлить темпы распространения болезни. Семьям, имеющим право на материнский капитал, в течение 3 месяцев будет выплачиваться сумма в размере 5 тыс. руб. на детей до 3 лет.

Для граждан, чей доход упадет более чем на 30%, будут введены ипотечные каникулы. Президент предложил увеличить сумму пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда — 12 130 руб. По словам главы государства, малому и среднему бизнесу будет дана полугодовая отсрочка по налогам. Кроме того, Путин предложил на ближайшие полгода ввести мораторий на банкротство предприятий, попавших в сложную ситуацию.

На совещании с полпредами Путин указал, что на федеральном уровне уже сформирован список системообразующих предприятиях, и поручил сделать это на уровне регионов, чтобы обеспечить работоспособность компаний и сохранить рабочие места. В конце февраля стало известно, что комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера Андрея Белоусова расширила список системообразующих предприятий до почти 600 наименований.

Эти предприятия могут обратиться за помощью к властям в условиях пандемии и валютных колебаний. Впоследствии в список предприятий, которым в тяжелых условиях гарантируется поддержка от государства, было решено добавить и социально ориентированные НКО.

Неделю назад Путин заявил, что кризис с коронавирусом в России точно будет преодолен. «Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это сто процентов, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему», — подчеркнул президент.