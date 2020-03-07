«Затыкаем дыры»: Зеленский о своем президентстве

Украинский президент Владимир Зеленский сравнил свою работу на посту главы государства с нахождением на дырявом судне, которое все еще держится на плаву.

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«Кругом дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь их заткнуть. Мы так и живем. Мы затыкаем дыры», — отметил он в интервью британской газете The Guardian.

В ответ журналист сказал, что по описание это напоминает тонущее судно, на что Зеленский заверил: «Но мы не тонем».

Президент Украины также обратил внимание, что работа лидера страны «очень похожа» на игру в сериале. Однако потом он поправился и уточнил, что в реальности главе государства приходится решать гораздо больше проблем, а само президентство длится пять лет.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае прошлого года, победив на выборах. Его поддержали более 70% голосовавших. Во время торжественной речи на инаугурации Зеленский пообещал, что за срок своей службы на этом посту он закончит вооруженный конфликт в Донбассе. Для осуществления этой цели, по словам нового главы государства, он готов потерять должность, принимая непопулярные решения.

Тогда же он обозначил, что «готов к диалогу» между сторонами конфликта. Начало налаживанию коммуникации, по его мнению, могло бы положить «возвращение всех украинских пленных». Вместе с тем Зеленский обвинил своего предшественника и его команду в том, что они «не сделали ничего» для того, чтобы жители Донбасса «чувствовали себя украинцами».

Стоит отметить, что политика Зеленского за неполный год принесла свои результаты. Так, были проведены обмены не только с самопровозглашенными республиками Донбасса, но и с Россией.

В начале сентября прошлого года украинские и российские представители договорились провести обмен заключенными и осужденными в формате «35 на 35». Таким образом каждая из сторон передала по 35 человек. В Россию, в частности, вернулся глава украинского офиса РИА «Новости» Кирилл Вышинский. Помимо него, украинские власти передали России бывшего командира бригады противовоздушной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Он проходил по делу о крушении пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году.

На Украину вернулись 24 моряка, которые были задержаны осенью 2018 года в Керченском проливе из-за нарушения госграницы России. Кроме того, был передан и украинский режиссер Олег Сенцов, которого осудили за терроризм.

В конце декабря прошлого года состоялся один из крупнейших обменов между Киевом и ДНР и ЛНР. Тогда киевским властям были переданы 76 человек, а Луганску и Донецку — 124.

Вместе с тем во время президентства Владимира Зеленского состоялся и саммит в «нормандском формате». В начале декабря президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон, украинский лидер Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Париже. Они обсудили ключевые моменты дальнейшей деятельности сторон, которая была бы направлена на решение конфликта на юго-востоке Украины.

Так, стороны пришли к выводу, что минские договоренности остаются основой для урегулирования ситуации в Донбассе. Кроме того, отмечалось, что до конца марта этого года должны быть намечены еще три участка разведения сил на линии разграничения, а также должен состояться обмен удерживаемыми лицами. Только после соблюдения всех пунктов, указанных в итоговом коммюнике, может состояться следующая встреча четырех лидеров. На момент встречи она была намечена на апрель.

Пока ни одна из поставленных задач не выполнена.

Стоит отметить, что, придя к власти, Зеленский первым же своим указом распустил Верховную раду, собрав новый состав парламента, где большинство занимают члены его партии «Слуга народа».

Был также сформирован новый кабмин, однако после более полугода работы глава государства решил, что его стоит поменять. Так, несколькими днями ранее произошла смена премьер-министра Украины и некоторых членов правительства.

По мнению украинского президента, кабмин, которым руководил Алексей Гончарук, работал недостаточно хорошо. Это правительство «знало, что делать», но этого мало.

«Надо очень много работать, надо делать. Это первое правительство, где нет коррупции. Но не красть — это мало. Это правительство новых лиц, но новые лица — это мало. Нужны новые мозги и новые сердца», — сказал он ранее.

Вместе с тем Зеленский отметил и успехи в работе этого кабмина. Среди них он напомнил о «снижении инфляции, учетной ставки НБУ, борьбе с теневыми рынками, начале приватизации государственных предприятий, о кредитах малому и среднему бизнесу». «Но! Правда в том, что украинцам этого недостаточно», — считает внимание президент.