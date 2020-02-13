Раскол демократов: как кокусы в Айове губят соперников Трампа

Председатель отделения Демократической партии в Айове Трой Прайс подал в отставку после скандального голосования на предварительных выборах в штате. Он направил соответствующее письмо руководству партии.

«Демократы Айовы заслуживали лучшего, чем то, что произошло на кокусах. Как председатель отделения этой партии, я глубоко сожалею о том, что произошло, и несу ответственность за любые неудачи», — заявил Прайс.

Он уйдет в отставку 15 февраля — после того, как ему будет найдена временная замена. По словам Прайса, за это время он рассчитывает перепроверить часть результатов голосования в штате и принять заявления кандидатов, которые настаивают на пересмотре.

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В письме к руководству Демпартии Прайс признал, что хотел бы довести этот процесс до конца, но считает свой уход правильным решением. «Партии пора двигаться вперед, а я мешаю этому», — подчеркнул демократ.

Скандальное голосование

Первый этап отбора кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партии — кокусы — прошел в Айове 3 февраля. У республиканцев голосование прошло стабильно и завершилось ожидаемой победой действующего президента Дональда Трампа, однако для демократов оно обернулось крупным скандалом.

Отчет о предварительных результатах среди кандидатов от Демократической партии появился ишь спустя сутки из-за «ошибки кодирования». Как отмечали организаторы, проблемы были связаны с мобильным приложением, которое было специально создано для подсчета голосов.

Хаос и путаница возникли из-за новых правил голосования, установленных Нацкомитетом демократов для повышения «прозрачности выборов». Так, в процесс включили три показателя — подсчет эквивалентов делегатов штата, первое общедоступное голосование избирателей и окончательный расклад голосования.

Новые правила должны были позволить избежать проблем, которые возникли на первых кокусах 2016 года. Тогда экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон победила сенатора от Вермонта Берни Сандерса с перевесом в 0,2%, что вызвало волну спекуляций и требований пересчета голосов.

Однако план демократов полностью провалился, так как результаты голосования содержали десятки ошибок — как административных, так и математических. Скандальное голосование стало предметом споров среди кандидатов в президенты и руководства партии. В СМИ даже поднимался вопрос, достойна ли Айова и дальше быть местом первых кокусов.

Проблемы с подсчетом голосов в Айове также связаны с архаичным методом проведения собраний, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Люди разбиваются на кучки, пишут записки, потом эти кучки переконфигурируют и так далее. Так, конечно, считают по головам, и это вносит определенную путаницу», — считает эксперт.

Демократам удалось полностью завершить подсчет голосов через 10 дней после голосования, и результаты оказались следующие: первое место занял экс-мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич — 26,2%, второе ушло Сандерсу — 26,1%, на третьем сенатор от штата Массачусетс Элизабер Уоррен — 18%, четвертое место досталось бывшему вице-президенту США Джо Байдену — 15,8%, пятой финишировала сенатор от Миннесоты Эми Клобушар — 12,3%.

Протест кандидатов

Итоги голосования закономерно вызвали ряд вопросов у ключевых участников гонки за место кандидата в президенты от партии. Дело в том, что по общенациональным опросам уверенно лидировал Байден, а его основными соперниками были Сандерс и Уоррен. Победитель Айовы Буттиджич же не входил даже в пятерку главных претендентов.

Впрочем, опросы в штате показывали иную картину — первенство уходило Сандерсу, следом шел Буттиджич, а закрывал тройку Байден. Однако ни один компетентный опрос не прогнозировал победу экс-мэра Саут-Бенда. К тому же отрыв Буттиджича от Сандерса в 0,1% напоминает ситуацию с Клинтон на выборах 2016 года.

Тогда руководство Демпартии фактически срезало сенатора от Вермонта, сделав ставку на экс-госсекретаря. Заговор вскрылся после публикации WikiLeaks сотен писем, связанных с Клинтон.

Примечательно, что в этот раз подсчетом голосов занималась IT-компания Shadow, которая частично связана с Буттиджичем. Представители кандидата утверждают, что фирма лишь разработала сервисы текстовых сообщений. Однако вопрос возможного влияния компании на голосование остается открытым.

В подобных условиях неудивительно, что Сандерс в числе первых запросил провести пересчет голосов, к нему также присоединился и Буттиджич — представители обоих кандидатов направили официальные запросы к организаторам кокусов, как ожидается, проверка начнется 15 или 16 февраля.

«Запросы пересчета связаны не с голосами, а с количеством выборщиков, которые будут за них голосовать на съезде партии летом.

Возможно, перепроверка результатов позволит кому-то получить больше делегатов. Но ни один из них не набрал основное количество голосов в Айове, так что это, скорее, дело принципа», — утверждает Юрий Рогулев.

К слову, пересчитать голоса требовали и представители других кандидатов, в частности, Байдена, но они пока не направили официальных запросов. Сам бывший вице-президент называл голосование «ударом под дых», но оспаривать итоги не стал.

При этом Байден, по сути, больше всех пострадал от кокусов в Айове. По традиции, победитель первых предварительных выборов имеет больше всего шансов стать единым кандидатом от партии, да и в целом итоги голосования оказывают реакцию на избирателей в других штатах.

Поэтому провал Байдена в Айове стоил ему рейтинга на общенациональном уровне. По опросу YouGov/Economist от 10 февраля, бывший вице-президент набрал 18%, уступив первое место Сандерсу — 22%. Хотя еще 3 февраля Morning Consult отдавала предпочтения Байдену (29%), а Сандерс занимал второе место (24%).

Команда Байдена рассчитывала реабилитироваться за счет первых праймериз в Нью-Гэмпшире, но и там кандидата ожидал полный провал. Согласно результатам, лидером голосования стал Сандерс — 25,7%, второе место ушло Буттиджичу — 24,4%, третье заняла Клобушар — 19,8%, четвертое Уоррен — 9,2%, а Байден получил лишь пятое — 8,4%.

Таким образом, в Нью-Гэмпшире бывший вице-президент финишировал хуже, чем в Айове. Подобный неутешительный результат ставит под вопрос главное утверждение кампании Байдена, что только он может бросить вызов Трампу. Тем не менее, бывший вице-президент пока не собирается отступать и обещает продолжить борьбу.

Айовский пересчет

Предстоящий пересчет голосов в Айове, на котором настояли Сандерс и Буттиджич, в целом, может помочь бывшему вице-президенту частично вернуть свое позиции. Учитывая, что в Демпартии не отрицают наличие путаницы в голосовании — результат голосования частично может измениться.

Однако, вероятно, пересчет голосов сыграет скорее в пользу Сандерса, чем Байдена.

Так как сенатор от Вермонта изначально был лидером у представителей Демократической партии в штате. Если итоги голосования станут более приближены к предварительным опросам, у Байдена есть шанс занять третье место. Насколько это поможет бывшему вице-президенту, с учетом провала в Нью-Гэмпшире, вопрос спорный.

«Это начало избирательной кампании, и какие-то моменты еще можно исправить. Но если Байден будет опускаться и дальше, это уже окончательный провал. Демократическая партия изначально делала на него ставку, и теперь у них нет единого кандидата. Партия расколота, и претенденты будут отбирать друг у друга голоса, что не добавит ясности кампании», — уверен Юрий Рогулев.

Среди кандидатов уверенно лидирует Сандерс, также к гонке подключился экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и уже вложил в свою кампанию $200 млн, отметил эксперт, Трамп не против побороться с сенатором от Вермонта и даже уважает его. Однако раскол в Демпартии создает определенные трудности, которые могут им помешать в борьбе с президентом.

Кто именно станет противником Трампа на предстоящих президентских выборах в текущих условиях — вопрос актуальный, но не слишком важный. Фактически, все кандидаты-демократы построили свои предвыборные кампании на том, что они смогут победить действующего американского лидера. Но в последнее время Демократическая партия проигрывает президенту по всем фронтам.

Победа Трампа на выборах 2016 года стала «пощечиной» для демократов, которые были полностью уверены в своем кандидате — Хиллари Клинтон. В итоге его избрание ознаменовало старт затяжного противостояния между Демпартией и президентом.

Соперники Трампа потратили почти два года и $32 млн на расследование «вмешательства России» в президентские выборы, которое завершилось их поражением. Параллельно демократы пытались заблокировать главный проект президента — строительство стены на границе с Мексикой, — но оно продолжается.

Оппоненты американского лидера даже запустили процедуру импичмента главы государства и обвинили Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании правосудию, однако и тут их постигло поражение — сенат полностью оправдал президента.

Противостояние играет лишь на пользу Трампу, его рейтинг в начале 2020 года обновил исторический максимум — 49%, одобрение Республиканской партии достигло хорошего показателя в 51%. Кроме того, у республиканцев не было никаких проблем с кокусами и праймериз, а Трамп фактически уже кандидат в президенты от партии.

«Демократы не намерены отступать, они и дальше будут продолжать расследования против президента. Но пока им это никакого успеха не принесло, более того, это даже как-то укрепило позиции Трампа и привело к росту числа его сторонников», — резюмировал Юрий Рогулев.