«По ситуации»: Песков об ответе Москвы на новые санкции США

Американские власти все чаще используют незаконные ограничения, чтобы обеспечить свои интересы, обратил внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это пагубная практика, передает РИА «Новости».

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«В данном случае какие-то гипотетические рассуждения вряд ли возможны. Вы знаете, что, к сожалению, особенно Соединенные Штаты Америки, ряд других стран используют вот эти незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран очень часто», — ответил Песков на вопрос, насколько серьезно может угрожать российской экономике возможность введения новых санкций в связи с поддержкой правительства Венесуэлы.

Представитель Кремля отметил, что США прибегают к этой практике «все чаще и чаще», пытаясь обеспечить, в первую очередь, свои интересы «в международных торговых и экономических делах». Песков подчеркнул, что Россия категорически против подобных действий.

«Мы считаем эту практику пагубной. Мы считаем, что от этой практики страдают многие страны, считаем ее противоречащей международному праву. А все остальное — нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай», — добавил он.

Несколькими днями ранее американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс выразил мнение, что из-за поддержки Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро Москва может столкнуться с возможными последствиями.

Кроме того, ранее в администрации главы США ранее сообщили, что рассматривается вероятное применение санкций в отношении компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, которые будут затрагивать венесуэльские власти во главе с Мадуро и его сторонников за рубежом. Вашингтон предупредил, что в ближайшие дни предпримет новые меры по отношению к Каракасу.

Незадолго до этого министерство финансов США включило в список санкций семь граждан страны. В частности, ограничения наложили на известных парламентариев, среди которых присутствует Луис Парра. Он был избран на пост спикера венесуэльского парламента вместо Хуана Гуайдо, который объявил себя временным главой государства. Его легитимность Москва не признает.

7 февраля США расширили санкционный список за счет внесения туда венесуэльской авиакомпании Conviasa. Это крупнейшая авиакомпания страны. Таким образом, ограничительные меры были применены к 40 самолетам этой компании.

Несмотря на предупреждения США, Россия не отказывается от своей поддержки. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва солидарна с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро в противостоянии давлению США.

«Мы твердо подтвердили нашу приверженность и уважение суверенитета Венесуэлы, нашу солидарность с венесуэльским руководством и венесуэльским народом в их противостоянии незаконному давлению, которое оказывают Соединенные Штаты и их пособники», — обратил внимание российский министр.

Лавров добавил, что Россия отвергает незаконные санкции, а также противостоит американскому диктату в международных отношениях.

«Мы отвергаем любые другие шаги, которые подрывают принципы Устава ООН, в том числе и в первую очередь вмешательство в дела суверенных государств и попытки угрожать применением силы», — сказал он.

Вместе с тем Лавров обратил внимание на «очень актуальную задачу» — защиту Устава ООН при активном участии Москвы и Каракаса в международной организации.

Против внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы выступает не только Россия, но и Китай, который также не является сторонником применения односторонних санкций США. Об этом ранее заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Позиция Китая по венесуэльскому вопросу четкая и неизменная. Мы выступаем против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и против введения односторонних санкций», — пояснил дипломат.

Он напомнил, что с прошлого года различные страны наращивали свои санкции в отношении Венесуэлы. Все это серьезно повлияло на экономику этого государства, а также на жизнь местного населения и отношения с другими странами. Эти события, считает Шуан, повышают риск выхода из-под контроля ситуации в Венесуэле.

«Мы призываем соответствующие страны правильно оценить гуманитарную ситуацию в Венесуэле, прекратить вводить односторонние санкции и прибегать к экстерриториальной юрисдикции, и создать необходимые условия для устойчивого развития Венесуэлы», — приводит его слова РИА «Новости».