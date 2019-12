«Ноги на мировом столе»: Захарова о политике США

За последние годы США изменили стиль своего поведения в мировой политике. Такое мнение выразила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА «Новости».

Реклама

Комментируя фото, которое опубликовал Белый дом по итогам визита в Вашингтон министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Захарова призвала «понять нынешнюю американскую реальность»: и в Госдепе, и в администрации президента, по ее мнению, политика лишилась «всего наносного с точки зрения протокольной деликатности».

Речь идет о снимке, на котором президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.

Подобное расположение участников встречи на официальных фотографиях нетипично в протокольной практике.

«Мне кажется, многое вернулось к временам «дикого Запада», о которых мы так много читали в средней школе. Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план», — отметила официальный представитель МИД.

Она считает, что сегодня Вашингтон «все делается по-новому, упрощенно». В частности, это проявляется в общении Трампа со СМИ: твиты сменили интервью, традиции равного отношения к журналистам ушли в прошлое, обратила внимание собеседница агентства.

По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается и в мировой экономике. Если раньше Соединенные Штаты указывали на главенство конкуренции, то теперь они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, подчеркнула Захарова.

Существующее в США отношение к символике и традициям она охарактеризовала фразой Take it or leave it: нравится — берите, не нравится — до свидания, мы такие, какие мы есть.

«Все заведено по принципу удобства. Почему я это сравниванию с ковбойскими временами? Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол. Так и сегодня мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол», — решила официальный представитель МИД.

Фото, о котором говорит Захарова, было сделано во время визита Лаврова в Вашингтон 10 декабря.

Его встреча с Трампом длилась около 45 минут. Кроме того, российский министр провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео.

Как после отметил Лавров, Трамп осознает выгоду добрых отношений между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сказали и в Белом доме. По информации администрации президента, в ходе встречи с Лавровым Трамп подчеркнул важность улучшения отношений с Россией в интересах торговли между двумя государствами.

Сам Трамп назвал встречу с Лавровым «очень хорошей». «Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — «Газета.Ru»), контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!» — написал американский лидер в Twitter.

Прошедшую встречу позитивно оценили и в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал важным сам факт, что президент США принял российского министра.

«Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях, но такие контакты — они важны», — констатировал представитель Кремля.

Что касается той самой фотографии Лаврова и Трампа, на нее обратили внимание не только подписчики американского президента, но и эксперты. Причем профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, главный редактор журнала «Дипломатическая служба» Владимир Винокуров выразил мнение, что

снимок Трампа и Лаврова не нарушает дипломатический протокол. Он назвал факт встречи сторон более важным, чем ее форма.

«В принципе, я не вижу здесь нарушения с точки зрения дипломатического протокола и этикета. Все-таки Трамп выступает в качестве хозяина Овального кабинета и принимает гостя. Как в этот момент вести себя во время фотосессии, определяет, конечно, хозяин по всем правилам такого рода мероприятий», — сказал эксперт РИА «Новости».