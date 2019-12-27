«Живым не брать»: как смерть Амина привела к афганской войне

Власть в Афганистане оказалась в руках Хафизуллы Амина после осеннего госпереворота в Афганистане в 1979 году. Он сразу показал себя как диктатор, жестоко расправившийся с оппозицией, а также пресекал любые попытки пойти против нового режима. Несогласных казнили без суда и следствия и сажали в тюрьмы.

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Такая обстановка внутри страны быстро повлияла и на ситуацию на границе, где активизировались группировки исламистов.

В итоге КГБ и Минобороны СССР уже в октябре начали работу над операциями по ликвидации Амина и захвату гособъектов в столице — «Байкал-79» и «Шторм-333».

Недолгое правление президента Амина, первого и последнего иностранного лидера, свергнутого СССР в результате военной операции, закончилось бесславно.

«Когда прорвались на второй этаж, там увидели длинный коридор, двери кабинетов, встречный огонь. Действовали так: сначала в кабинет бросаем гранату, потом очередь, потом следующая дверь. Господин Амин был убит в перестрелке. Он лежал в нижнем белье в холле, рядом женщины», — так вспоминал в беседе с «Российской газетой» сцену гибели афганского президента один из участников штурма дворца Амина, офицер спецназа КГБ Владимир Дроздов.

Сын начальника афганской тюрьмы, выходец из пуштунского племени Амин получил педагогическое образование в Кабульском университете. В то время многие афганцы стремились получить такой диплом, так как большинство родителей были готовы отдавать последние деньги за образование своих сыновей.

Небесталанный молодой человек, Амин получил стипендию Колумбийского университета и поехал на учебу в США. В СССР позже заявляли, что в то время он был завербован американцами, однако в Вашингтоне это опровергают.

Увлекшись левыми идеями с примесью афганского национализма, Амин в 1966 стал членом Народно-демократической партии Афганистана (НДПА).

Несмотря на то, что он не пользовался большой любовью многих партийных функционеров, Амин смог консолидировать вокруг себя влиятельную группу сторонников фракции «Хальк» (народ — афг.). «Халькисты» вели борьбу с представителями фракции «Парчам» (знамя — афг.) внутри НДПА.

Впоследствии Амин смог занять пост премьер министра, при этом лидером НДПА был Нур Мухаммед Тараки, с которым Амин вступил в политическое соперничество.

Политики пытались избавиться друг от друга, но победу одержал Амин. В сентябре 1979 года сторонники Амина исключили Тараки из партии, назвав его предводителем банды.

В октябре 1979 года Тараки был убит — охрана Амина задушила его подушками. Убийство Тараки, хорошего друга Леонида Брежнева, потрясло советского генсека. В отличие от сентиментального Леонида Ильича, советская военная и политическая верхушка мало заботила судьба Тараки, но Амин начинал быть опасен.

Его жестокие расправы с неугодными партийцами и репрессии вызывали оторопь в СССР.

«Он явно ведет дело к устранению с политической арены практически всех видных деятелей партии и государства, которых он рассматривает в качестве своих действительных или потенциальных противников... Действия Амина вызывают растущее недовольство прогрессивных сил», — говорилось в аналитических материалах, предназначенных для советского руководства.

В Москве опасались, что репрессии Амина приведут к еще большему недовольству политикой властей со стороны афганцев. При этом обстановка в стране была напряженной из-за враждебных коммунистам исламистских сил и недовольных радикальными действиями властей. Часть из них поддерживал враждебный в то время СССР Иран, где у власти находились исламские фундаменталисты.

При этом, несмотря на то, что слухи о сотрудничестве Амина с ЦРУ не подтверждались, КГБ внимательно наблюдало за серией встреч афганского лидера с американскими дипломатами. «В КГБ опасались что Амин пытается искать выгоду в сотрудничестве с США и Пакистаном», — писал в книге «Тайные войны» американский публицист Стив Колл

В свою очередь в США, пишет автор, считали Амина «опасным тираном» и полагали, что он несет частичную ответственность за гибель в Афганистане американского посла Адольфа Добса, которого похитили, а затем убили.

Встречавшийся с Амином американский дипломат Брюс Маштоц рассказывал впоследствии, что Амин произвел на него «враждебное» впечатление. Он с негативом вспоминал свою учебу в США и, по мнению дипломата, причиной был провал докторской диссертации, над которой он работал в Америке.

В КГБ не знали о содержании разговора Амина с американцами, сам факт встречи был использован для того, чтобы заявить о нем как об агенте ЦРУ, пишет Колл. При этом сам Амин, которого американские аналитики называли «сталинистом», был опасен своей непредсказуемостью.

«Разве Сталин делал революцию в белых перчатках?», — вспоминал разговор с Амином советский дипломат Василий Сафрончук, который укорял афганского лидера в жестоких методах руководства.

«В те дни Кремль все больше беспокоился о поведении президента Афганистана. По мнению Брежнева, Амин проявил «непропорциональную резкость» и неуважение к исламу в борьбе с повстанцами», — писал в книге «Осада Мекки: Забытое восстание в святой гробнице ислама» американский публицист Ярослав Трофимов.

В Кремле приняли решение физически устранить Амина. При этом поначалу казалось, это было нетрудно сделать. Советские военные уже в то время были в стране: на помощь их призвал сам Амин для борьбы с исламистами.

Нелояльного лидера Москва планировала заменить другим афганским политиком Бабраком Кармалем — врагом Амина, который работал послом Афганистана в Чехословакии, а впоследствии, опасаясь репрессии со стороны Амина, не вернулся на родину. Политика тайно военным бортом доставили в Афганистан.

При этом, как отмечает в своей книге покойный глава советской политической разведки ПГУ КГБ Владимир Шебаршин, «секретных документов, освещающих процесс принятия решения о свержении X. Амина, создание правительства во главе с Б. Кармалем и ввод советских войск в Афганистан, в КГБ не существует. По рассказам моих друзей, немногие документы исполнялись от руки в единственном экземпляре и были уничтожены по личному распоряжению Ю. В. Андропова».

По мнению Шебаршина, который называет афганскую кампанию «авантюрой», «главную роль сыграла мнимая легкость задачи — сменить X. Амина на надежных, прочно связанных с СССР людей, готовых вернуться в Кабул и совершить государственный переворот».

Поначалу Амина пытались отравить, однако его спасли советские врачи не знавшие о секретных планах КГБ. Тогда и была разработана тайная операция по штурму дворца президента — практически неприступной крепости Тадж-Бек.

Ее должны были осуществить офицеры спецгрупп КГБ Гром и Зенит в составе 54 человек при поддержке так называемого «мусульманского» батальона, составленного из советских военных таджиков и узбеков по национальности, которые легко могли сойти за афганцев. Поддержку также оказывала артиллерия.

Штурмующие были одеты в афганскую военную форму и отличали друг друга по белым повязкам на рукаве. «Приказ был живым Амина не брать», — рассказывал «Газете.Ru» один из участников штурма.

Передвигаться по дворцу приходилось под огнем, охрана Амина оказала ожесточенное сопротивление, хотя сам президент не поверил, что его резиденцию штурмуют советские военные и пытался связаться с Москвой. В ходе перестрелки была ранена дочь Амина, ей оказали помощь и отправили в госпиталь. Во время ожесточенного штурма с советской стороны погибло 11 человек.

Амин был убит в баре. На руках политика были катетеры — ему делали уколы, спасая от отравления. Стоит отметить, что операция по устранению Амина оказалась сюрпризом для США.

«Несмотря на то, что чиновники разведывательного сообщества знали о трениях между Амином и руководством СССР, они не представляли что русские убьют своего протеже таким жестоким способом», — писал американский публицист Брюс Риедел в книге «Что мы победили: Американская тайная война в Афганистане».

Технически операцию можно оценить как успешную, и ее до сих пор разбирают специалисты как в России так и в других странах Однако устранение одиозного диктатора не улучшило ситуацию в стране, а совсем наоборот.

Привезенный из Москвы Кармаль не смог стать объединяющей афганцев фигурой, а вторжением СССР воспользовались США, которые стали активно оказывать помощь афганским повстанцам-моджахедам. Война в Афганистане продолжится долгие годы и советские войска покинут эту страну только в 1989 году по распоряжению нового советского лидера Михаила Горбачева.