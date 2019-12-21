«Готовы продолжать диалог»: Трамп написал Лаврову письмо

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что американский лидер Дональд Трамп направил ему письмо. В послании глава США заявил, что готов к и дальше обсуждать проблемы, возникшие в российско-американских отношениях.

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — сообщил Лавров в интервью программе «Большая игра». Фрагмент передачи был показан на Первом канале.

Ранее Трамп сам заявил, что не против продолжения диалога между странами. «Ожидаю с нетерпением продолжения нашего [с РФ] диалога в ближайшем будущем!» — написал президент США на своей странице в Twitter после того, как 10 декабря встретился с главой МИД России.

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Вместе с тем он добавил, что «провел хорошую встречу с министром иностранных дел [РФ] Сергеем Лавровым и представителями России». В своем послании он обозначил и темы переговоров. По словам Трампа, стороны обсудили «много тем, в том числе торговлю, Иран, Северную Корею, ДРСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы».

Встреча Лаврова и Трампа прошла во вторник, 10 декабря, в Вашингтоне. Она продлилась менее часа (около 45-50 минут).

Как впоследствии рассказал госсекретарь США Майк Помпео, Трамп высказал российским представителям свою позицию относительно вмешательств в выборы.

«Трамп дал ясно понять в ходе встречи с министром иностранных дел Лавровым, что, равно как и вся Америка, считает неприемлемым их вмешательство в наши выборы», — рассказал Помпео.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил после прошедших в США переговоров, что встреча является важным моментом в отношениях между странами. Однако говорить о положительных сдвигах в отношениях Москвы и Вашингтона пока рано.

В Вашингтоне Лавров провел меньше суток, однако за те 10 часов, что он там был, российский министр успел встретиться с госсекретарем США Майком Помпео, с президентом страны Дональдом Трампом. Кроме того, он пообщался с американскими политологами и дважды встретился с журналистами. Даже дорога из Москвы в Вашингтон и обратно заняла у российской делегации в два раза больше времени.

В своих вступительных словах как Лавров, так и Помпео, подтвердили, что по ряду вопросов между Москвой и Вашингтоном сохраняются разногласия.

Среди таких тем были названы обсуждение будущего форматов по контролю над вооружениями, ситуацию в Венесуэле, ядерный арсенал КНР, способы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а также «российское вмешательство» в американские выборы.

В частности, США не собираются признавать «аннексию» Крыма, намерены продолжать санкционную политику против Пхеньяна. Кроме того, американские власти выступают за присоединение Пекина к новому соглашению по контролю над вооружениями и призывают Россию поддержать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. Каждое из этих утверждений со стороны представителей США, Лавров парировал, объясняя позицию Москвы.

Касаясь, например, темы Корейского полуострова, глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что в Пхеньяне тяжелая гуманитарная ситуация, которая требует срочных действий. «Нельзя требовать от Северной Кореи сделать все и сразу и лишь потом вернуться к вопросам снятия санкций и прочего», — считает Лавров. Он тогда добавил, что односторонних санкций в отношении КНДР было принято «уже больше, чем достаточно».

Обсуждая вопрос Венесуэлы Сергей Лавров отметил, что народ этой страны должен сам решать судьбу правительства. И в этот процесс не должны вмешиваться иностранные государства. Он выразил надежду на то, что контакты между правительством Венесуэлы и умеренной оппозицией «дадут нужные результаты и кризис будет урегулирован исключительно мирным способом».

При этом во время переговоров особое внимание было уделено будущему Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Этот документ действителен до февраля 2021 года. При этом судьба соглашения до сих пор остается под вопросом. Во время вступительного слова Лавров обратил внимание, что Россия готова к продлению соглашения и предлагает американским партнерам «любые варианты».

Помпео, в свою очередь, воздержался от ответа на вопрос журналистов о том, будет ли США продлевать этот договор.