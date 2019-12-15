Нужна воля Зеленского: Песков о решении конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сможет решить продолжительный конфликт в Донбассе, если проявит необходимый «авторитет, силу воли и доминирование» на украинской политической арене. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Одним из условий достижения мира на юго-восточной части Украины представитель Кремля назвал контроль киевскими властями националистических сил внутри страны.

«И если эти националисты — скажем так, экстремистские силы, — если они не одержат верх, если не будут диктовать свою волю, если будут под контролем главы государства, тогда появится надежда, что благодаря напряженной работе удастся выйти на какие-то наметки урегулирования», — обратил внимание Песков.

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Песков также отметил, что Зеленский «искренне хочет решить этот конфликт». По его словам, нынешний глава Украины, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, не хочет развязывать там новые боевые действия. «Зеленский не относится к «партии войны». Если Порошенко олицетворял «партию войны», он начал войну. Президент Порошенко, к сожалению, был человеком, который начал войну, из-за которого текла кровь украинцев», — напомнил пресс-секретарь Владимира Путина.

Говоря о недавнем саммите в «нормандском формате» Дмитрий Песков рассказал, что украинские представители хотели отредактировать согласованный заранее текст итогового коммюнике. «Конечно, дипломатическая политика, дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок — это очень тяжелая работа, тем более что работа велась на трех языках: украинский, русский и референтный английский. Собственно, формулировками занимались сами лидеры», — указал гость программы на Первом канале.

Вместе с тем он назвал эти переговоры между лидерами Украины, России, Франции и Германии очень непростыми, так как проводилась многочасовая кропотливая работа.

Что касается изменения текста минских договоренностей, чего так хочет украинская сторона, то здесь Песков посоветовал провести переговоры между самими сторонами конфликта, то есть между Киевом и самопровозглашенными республиками.

«Кто может работать над «Минском-3»? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер», — считает Песков. Таким образом он прокомментировал заявление представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексея Резникова о том, что власти страны подготовят к следующему саммиту «нормандской четверки» изменения к минскому пакету документов.

В политическом авторитете украинского президента сомневается и глава России Владимир Путин. После саммита «нормандской четверки» он провел встречу с членами СПЧ, на которой предположил, что в Донбассе может начаться вторая Сребреница. Такой вариант, по мнению Путина, возможен, если отдать без предоставления гарантий безопасности жителям региона границу с Россией на территории самопровозглашенных республик под контроль Украины до того, как в ДНР и ЛНР пройдут местные выборы.

Свои предположения российский лидер подкрепил примером недавнего разговора Владимира Зеленского с националистами накануне развода сил в пилотной зоне у села Золотое.

«Мы же видели, как президент [Владимир] Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее», — обратил внимание Путин, задавшись вопросом о том, кто будет руководить националистами, «когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям».

Упомянув о разговоре Владимира Зеленского с националистами, президент России имел в виду внеплановую встречу главы Украины, который приехал на линию соприкосновения в конце октября этого года, с радикалами.

Тогда Зеленский потребовал «убрать оружие» и не мешать разведению сил в пилотных зонах. При этом националисты считали, что президент страны должен «оценить все риски отвода», который, по их мнению, представляет собой капитуляцию.

Сначала беседа была достаточно дружелюбной, но, когда разговор зашел о протестных акциях националистов, прошедших незадолго до этой встречи, Зеленский сменил тон разговора. «Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — сказал Зеленский, повторив еще раз свое требование. После этого он ушел в сопровождении советников.