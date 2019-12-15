«Ушам не верю»: в Совфеде отреагировали на смену риторики Польши

Заявления польских властей о том, что Москва не является «врагом» Варшавы, не вызывают доверия, но «обнадеживают». Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.

«Честно говоря, ушам своим не верю. Совсем недавно <...> было так много русофобских высказываний», — отметил сенатор. Однако, добавил он, мысль «по большому счету здравая» и стоит надеяться, что потепление в Европе лишь только начинается.

Джабаров подчеркнул, что Польша поменяла свою риторику на позитивно-нейтральную после выступления в Лондоне президента США Дональда Трампа, который отказался считать Россию «врагом».

Реклама

До этого же поляки представляли Россию — ошибочно — главным врагом Европы, отметил член Совфеда. Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал стремление Москвы к сотрудничеству со всеми странами мира.

«Мы тоже европейская страна, и об этом никогда не надо забывать», — резюмировал сенатор.

Ранее глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что выставление России «врагом» Польши скажется негативно на польском государстве. Он отметил, что как сосед России, Польша не будет настаивать на «антагонизме», поскольку в этом случае может «пасть жертвой враждебности».

В начале декабря польский президент Анджей Дуда сообщил, что не считает Россию «врагом» НАТО. Выступая на итоговой пресс-конференции после саммита Североатлантического альянса в Лондоне, Дуда сказал журналистам, что РФ — сосед, который иногда поступает «недопустимо».

«Но врага никакого нет. Сейчас НАТО не атакует никого. Разве что, врагом можно назвать террористические организации, атакующие мирных граждан и солдат», – подчеркнул польский лидер. Дуда добавил, что враждебная риторика на государственном уровне непозволительна, тем более в отношении РФ.

При этом высокопоставленные польские чиновники регулярно выступают с заявлениями антироссийского характера. В начале августа замглавы МИД Польши Марчин Пшидач указал, что Варшаву беспокоит тенденция сближения некоторых стран Евросоюза с Россией.

«Кажется, некоторые европейские лидеры не понимают, что их действия выглядят как попытка «разморозки» отношений с Россией — а это весьма недальновидная политика», — считает Пшидач.

По его словам, потепление отношений с РФ может продемонстрировать Кремлю готовность Европы «забыть аннексию Крыма», что создаст опасный прецедент и даст Москве «уйти от ответственности». Польский дипломат также выразил сожаление по поводу того, что Россию пытались сдержать и отговорить от «агрессии» в Восточной Европе, но Москва «ни на полшага не отступила».

Стоит отметить, что в конце ноября Дуда говорил, что Евросоюзу следует продолжать антироссийские санкции. Польский лидер тогда провел совместную пресс-конференцию с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Мы не имеем сомнения с господином президентом, что санкции должны остаться», — заявил на мероприятии Дуда.

Президент Польши связал данный шаг с ситуацией на Украине — страны Запада обвиняют РФ в «агрессии» на Донбассе и «аннексии» Крыма. Однако международные наблюдатели не зафиксировали российских войск на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а Крым вошел в состав РФ по итогам общенародного референдума, проведенного в соответствии со стандартами ООН.

Хотя президент США Дональд Трамп регулярно заявляет, что Россия не является врагом Америки и что он лично хотел бы хороших отношений с Москвой и президентом Владимиром Путиным, похолодание в российско-американских отношениях не спешит уходить.

Польша же — плацдарм Вашингтона в Восточной Европе. В ноябре Белый дом принял решение увеличить военный контингент в Польше, сообщил премьер-министр польской республики Матеуш Моравецкий.

Трамп и Дуда еще в сентябре подписали на полях Генассамблеи ООН совместную декларацию о военном сотрудничестве. Документ касается расширения американского военного контингента в Польше.

«Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны принял решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше», – сказал премьер-министр.