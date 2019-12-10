Эхо встречи в Париже: в Раде предложили отменить закон о языке

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене скандального закона о государственном языке.

Реклама

По словам парламентария, причиной такого шага стало предупреждение Венецианской комиссии Совета Европы о возможности межэтнической напряженности на Украине и о том, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.

«Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка», — пояснил Бужанский.

Он также указал, что закон о языке мешает развиваться украинской литературе, а русскоязычные жители Украины оказываются и вовсе потерянными для украинского информационного поля.

«Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством. Да и черт с ними, я говорю не от их лица», — указал парламентарий, призвав жителей восточных и западных областей Украины, националистов, медиадеятелей принять участие в проработке нового закона.

Речь идет о законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был подписан Петром Порошенко 15 мая текущего года — за пять дней до истечения срока его полномочий. Закон вызвал негативную реакцию как ряда политических деятелей на Украине, так и за рубежом. В частности, свои опасения по поводу имплементации положений документа в повседневную жизнь на Украине высказывала Россия. Дело в том, что закон предусматривает использование гражданами страны украинского языка во всех сферах жизни государства. Именно этот пункт вызывает опасения, поскольку он ущемляет в правах русскоязычное население Украины.

Инициатива Бужанского встретила одобрение в Госдуме. В частности, депутат от Севастополя Дмитрий Белик назвал ее результатом встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, но добавил, что законопроект, скорее всего, отклонит украинский парламент, передает RT.

Несколько дней назад эксперты комиссии ЕС признали, что языковая политика является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой на Украине, указав, что долгое время русский язык был приоритетным в стране и поэтому закон о языке необходим Киеву.

«Тем не менее закон о национальных меньшинствах еще не готов, хотя он должен был быть разработан одновременно с законом о государственном языке, чтобы обеспечить необходимый баланс с самого начала», — сообщили эксперты и призвали не допускать вступления в силу закона о языке до принятия норм по нацменьшинствам.

Также украинским властям предлагается пересмотреть закон о госязыке после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов Украины.

«Статья, устанавливающая ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах, также должна быть удалена. Положение о всех географических названиях и топонимах, которые должны быть написаны исключительно на украинском языке, а также другие положения закона должны быть пересмотрены», — поясняется в заключении.

Правда, это не единственный документ, вызвавший негативную реакцию. В 2017 году на Украине вступил в силу закон об образовании, согласно которому украинский язык становится единственным для обучения. Не только Россия довольно нервно отреагировала на его принятие: против выступила Венгрия. На территории украинских областей проживают 150 тыс. этнических венгров, Будапешт счел новый закон нарушающим права венгерского меньшинства.

Двумя днями ранее глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условие, без которого Украина не сможет войти в состав НАТО. Он отметил, что украинская сторона должна восстановить право на обучение на родном языке для венгерского меньшинства. В противном случае, пообещал Сийярто, Венгрия будет блокировать вступление Украины в альянс.

Накануне этого национальное собрание Венгрии попросило Госдуму объединить усилия, чтобы защитить права национальных меньшинств на Украине, сообщил в ходе пленарного заседания председатель Вячеслав Володин нижней палаты парламента России. По его словам, в первую очередь, речь идет о праве на изучение языка.

«После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины», — обратил внимание спикер.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил, что «пещерные русофобы» объявили войну русскому языку в некоторых странах. По его словам, они пытаются искусственно сократить пространство русского языка в мире, а также вытеснить его на периферию.

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — добавил Путин.

Все русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык с сентября 2020 года — подготовкой образовательных учреждений к этой реформе занимается министерство образования и науки страны.

По данным украинского Института образовательной аналитики, в 2018 году в 7% школ страны — 622 учебных заведениях — уроки проводились только на русском языке. Таким образом, 277 512 детей никогда не изучали предметы на украинском.