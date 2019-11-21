Западу не нужны: Лавров пообещал Малайзии материалы по MH17

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров предложил властям Малайзии направить их собственных специалистов, чтобы ознакомиться с данными российского расследования крушения Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сегодня тоже говорили о том, что Россия делала для того, чтобы обеспечить максимально объективное, максимально подробное, конкретное расследование <...> И все это игнорируется Совместной следственной группой (JIT), <...> а Малайзию не информировали»,

— подчеркнул глава МИД РФ по итогам переговоров с малайзийским министром иностранных дел Сайфуддином Абдуллой.

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Лавров отметил, что экспертам из Малайзии покажут все то же самое, что Москва направляла в Нидерланды.

«Малайзия решительно настроена. Мы хотим, чтобы все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил, в свою очередь, малайзийский премьер Абдулла.

В июне малайзийский премьер-министр Мохаммад Махатхир заявил, что расследование крушения Boeing MH-17 над Донбассом «политическое». Он отметил, что Куала-Лумпур расстроен попытками Запада возложить всю вину на Россию еще до начала расследования, и потребовал доказательств. Пока что, по мнению политика, есть только «слухи».

«Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении», — подчеркнул политик.

Махатхир добавил, что российскую сторону обвинили еще до начала расследования катастрофы. Кроме того, он потребовал более весомых подтверждений. «До сих пор нет никаких доказательств, только слухи», — подытожил глава правительства Малайзии.

За день до этого официальный представитель JIT Вильберт Паулиссен заявил, что у России есть «вся информация» о крушении MH17, но Москва якобы отказывается помогать следствию.

«Мы знаем — у нас сейчас есть информация и доказательства, что Россия имеет отношение к этой трагедии, к этому преступлению, в той или иной степени», — заявил он.

Паулиссен также заявил, что «отсутствие доказательств не является доказательством их отсутствия».

Генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке, в свою очередь, подчеркнул, что JIT ждет подтверждений — действительно ли попавшие на видео ракетные установки были из России и где они находились в июле 2014 года в момент авиакатастрофы.

«Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает», — отметил голландский прокурор.

Вину за сбитый самолет JIT возложила на троих россиян и одного украинского гражданина — в их числе экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

Авиакатастрофа Boeing 777 Malaysia Airlines произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — много детей.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменения в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению внешнеполитического ведомства, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали границу между Россией и Украиной, равно как и зенитно-ракетные комплексы других моделей и систем. Ракета, которой был сбит самолет, действительно была сделана в Москве — но еще в советское время. После распада СССР эта ракета оказалась на территории Украины.

Между тем, нидерландские депутаты требуют выяснить, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом, в то время как там шла полноценная война. Это может вылиться в новый взгляд на причины крушения Boeing MH17 летом 2014 года.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что инициатива депутатов парламента Нидерландов «весьма опасна для Киева».

«До сих пор на Западе выгораживали Украину, как «жену Цезаря», которая якобы выше всех подозрений, <...> но теперь много чего вскорется», — предположил сенатор в Twitter.