«В любой момент»: Москва готова вернуть Киеву корабли

Передача Украине ее кораблей, которые были задержаны в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе, никак не связана с предстоящим саммитом «нормандской четверки», заявили «Интерфаксу» во внешнеполитическом российском ведомстве.

«Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — сказали в МИД РФ.

Собеседник агентства отметил, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, «под гарантии сохранности» кораблей как вещественных доказательств.

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Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники сообщила, что Россия вернет Украине ее суда до саммита в «нормандском формате», который планируется провести 9 декабря.

Издание утверждает, что в скором времени Киев получит назад малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Это подтвердили два источника СМИ, которые отметили, что страны находятся на финальном этапе согласования проведения процедуры. В переговорах якобы участвуют силовые ведомства и МИДы двух государств. Так, в настоящее время, отмечает «Коммерсант», ссылаясь на собеседников, проходит согласование даты и точного места передачи кораблей.

Весь процесс, как сообщили источники, будет проходить не в порту, а в море. Российские судна отбуксируют украинские корабли в обозначенное место, где их встретят три буксира Украины. При этом они будут возвращены со штатным оружием, но без боеприпасов. Таким образом, в России останутся личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые документы, в которых указывается состав экипажа и другая информация, передает «Коммерсант». Так происходит потому, что все это является вещественными доказательствами в деле, которое было возбуждено в отношении задержанных военнослужащих.

Один из источников издания при этом предположил, что возвращение кораблей может произойти до конца ноября: «Может, даже на следующей неделе». Таким образом, вопрос, связанный с кораблями, может быть закрыт уже до предполагаемого саммита глав Украины, Франции, Германии и России.

Ранее в Елисейском дворце подтвердили в комментарии РИА «Новости», что в начале декабря пройдет встреча «нормандской четверки».

«В понедельник, 9 декабря, состоится саммит нормандского формата. Он объединит в Париже глав государств и правительств Франции, ФРГ, России и Украины. Перспектива проведения саммита в нормандском формате обсуждалась летом в ходе встречи президента (Французской) Республики (Эммануэля Макрона) с президентом (РФ Владимиром) Путиным 19 августа в Брегансоне, затем в ходе саммита G7 в Биаррице», — сообщили в администрации французского лидера.

Сам Макрон считает, что Киев выполнил все условия, необходимые для проведения саммита. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает агентство со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Что касается кораблей, они были задержаны 25 ноября 2018 года. Тогда в районе Керченского пролива появились украинские судна, которые отказывались выполнять требования российских пограничников и продолжали совершать опасные маневры.

В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Российской стороне пришлось применить оружие и задержать нарушителей. Киев, по данным Москвы, не уведомлял о том, что буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» пройдут через пролив.

Украинские власти уверены, что Россия, задержав ее корабли, нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В результате этого инцидента были задержаны 24 украинских моряка, которым предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, что соответствует части 3 статьи 322 УК РФ. 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами моряков вернули на Украину.