«Не дешевый базар»: Эрдоган выбирает между Россией и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган едет в США, чтобы обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Сирии, обострившуюся после решения Анкары начать военную операцию против курдов.

В октябре о приостановке военных действий с Анкарой договаривались и Вашингтон, и Москва. Однако сейчас турецкий лидер намерен выдвинуть претензии о невыполнении соглашений, причем сразу обеим сторонам и, судя по всему, возобновить операцию «Источник мира».

«Сейчас, к сожалению, нельзя сказать, что террористы ушли из зоны безопасности. Была последняя террористическая атака в Камышлы. В Манбидже террористы тоже остались, частично мы видим их в Телль-Абъяде. Ни США, ни РФ не смогли вычистить их в оговоренные сроки. Мы это будем обсуждать в Вашингтоне. Потом у нас будет возможность поговорить с Путиным», — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Вашингтон.

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Война за окровавленные пески

Визит президента Турции в США был запланирован еще в начале октября. Однако поездка оказалась под вопросом, когда 9 октября Анкара начала операцию против союзников США курдов, что крайне не понравилось Вашингтону. В ответ Белый дом ввел санкции против минобороны и минэнерго Турции и возглавляющих их министров, а также против зампреда правящей Партии справедливости и развития.

Причем о начале операции Анкара объявила после того, как глава Белого дома принял решение о выводе американских войск из Сирии.

«Пусть кто-то другой воюет за эти окровавленные пески», — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Действия американского лидера получили шквал критики внутри США, президента не поддержали не только республиканцы, но и некоторые демократы. Американский конгресс, крайне раздраженный политикой Эрдогана, оказывает на президента США большое давление. В предательстве Трампа обвинили и курды, а начало наступления Турции нанесло репутации Белого дома еще больший урон.

«Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в 7 тыс. миль!» — писал Трамп в своем Twitter.

Вскоре, однако, Вашингтон отправил целую делегацию в Турцию для исправления ситуации. 17 октября сразу три высокопоставленных американских политика — вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео и советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайан — прибыли в Анкару.

Тогда казалось, что встреча принесла неплохие результаты.

«Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам «Отрядов народной самообороны» возможность выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой «Источник мира» будут остановлены немедленно после отвода сил YPG», — заявил Пенс в эфире Fox News по итогам переговоров в Турции.

Эрдоган тем временем обратился к другому ключевому участнику сирийского конфликта — России. 22 октября, в день, когда истекал согласованный с США пятидневный режим прекращения огня, турецкий лидер прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным. Беседа проходила на фоне заявления Эрдогана, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией.

Судьбоносное решение

Переговоры двух лидеров продлились шесть часов. По их итогам был принят меморандум о взаимопонимании. Турецкие СМИ называли встречу «исторической», в то время как CNN писал: «Крупнейший геополитический неудачник в этой сделке — Вашингтон».

Владимир Путин назвал решение по Сирии «судьбоносным». Эрдоган тоже, казалось, остался доволен. Результаты переговоров, закрепленные в меморандуме и о которых сообщили оба президента, действительно выглядели впечатляющими.

Во-первых, стороны договорились о прекращении Анкарой военной операции. Важно и то, что Турция сохраняет контроль над полученной в ходе боевых действий территорией.

Курдские формирования YPG должны покинуть сирийские города Телль-Рифаат и Манбидж в течение 150 часов, а также отойти на 30 км к югу от турецких границ. Существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном будет сохранен. Кроме того, Россия и Турция договорились о совместном патрулировании на территориях проведения операции.

Анкаре не удалось добиться ранее поставленной цели — создать зону безопасности на всей протяженности границы с Сирией. Несмотря на это, подписанный сторонами меморандум называют главным документом в сирийском конфликте, а на его реализацию возлагали большие надежды.

Таким образом, соглашение России и Турции пришло на смену договоренностям Анкары с Вашингтоном, срок выполнения которых истекал в тот же день. Уже на следующий день Трамп сообщил, что США снимают санкции с Турции.

Таким своеобразным способом глава Белого дома одобрил результаты переговоров Эрдогана и Путина. Причем столь оперативная реакция американского лидера свидетельствует, что США вовсе не оставались в стороне от подписания меморандума в Сочи, считает директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

«Проще говоря, здесь речь идет о «договорняке» между США, Турцией и Россией, однозначно. Все произошло явно не спонтанно. США делают заявление, что они выводят свой контингент с севера Сирии, при этом буквально через какое-то время появляется Сочинский меморандум, — отмечает эксперт. —

Причем, я обращаю внимание, меморандум Сочинский был принят Трампом, Трамп отменил свои санкции именно после того, как появился Сочинский меморандум. Это совершенно явно говорит, что все это было согласовано тремя сторонами так или иначе. Все осложняется позицией конгресса США, Трамп просто в пику конгрессу пытается проводить политику в отношении Турции, которая не устраивает конгрессменов».

«Торговля по-восточному»

Вскоре от американского лидера последовало заявление об успешной реализации сделки с Анкарой. 29 октября о положительных результатах сообщила и Россия — министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о досрочном отводе войск YPG с согласованной с Турцией территории.

Однако уже 5 ноября Эрдоган заявил об угрозе возобновления операции, сообщив, что условия соглашений не выполнены.

«Мы достигли соглашений с РФ и США, которых придерживаемся. Террористы до сих пор остаются в зоне безопасности. Они еще не выброшены оттуда полностью, происходят нападения на наших военных. Мы будем бороться до тех пор, пока последний террорист не уйдет оттуда», — заявил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Вскоре турецкий лидер уже яснее выразил свое недовольство. Причем, несмотря на подписание Сочинского меморандума, политик намерен высказать претензии обоим партнерам.

«Истекли 150 часов, отведенные соглашением с Россией, но террористы не ушли из этой зоны. Они все еще атакуют, Сирийская национальная армия им отвечает. Сегодня у них 11 погибших. Нам молчать? Конечно, мы будем отвечать и успешно завершим это… Я намерен обсудить эту проблему с Путиным», — заявил 7 ноября Эрдоган, добавив, что и Вашингтон не выполняет часть сделки.

Тогда же президент Турции заявил, что обсудит сложившуюся ситуацию с обоими лидерами. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Юрий Мавашев, маневрирование Эрдогана между Вашингтоном и Москвой рассчитано в первую очередь на турецких избирателей.

«Не надо забывать, что у Партии справедливости и развития, которую он возглавляет, подорвана популярность. За этот год они проиграли на местных выборах оппозиции, им очень важно поправить свое положение. И, безусловно, одним из методов может являться международная политика, когда нет каких-то ответов на внутренние проблемы или вызовы, всегда можно, по крайней мере, оттянуть время и обратиться на внешнюю. Этим Эрдоган жонглирует всегда очень умело», — отмечает эксперт.

Вместе с тем турецкий лидер, продолжая вести параллельные переговоры и с США, и с Россией, по-прежнему пытается выжать максимум выгоды из сложившейся ситуации. Подписание Сочинского меморандума, который, казалось бы, приходит на смену договоренностям с США, не стало для Эрдогана финальным этапом в затянувшемся конфликте.

«Турция, несомненно, пытается — и она будет пытаться — лавировать между ядерными державами — Россией и США. Есть определенная разница потенциалов, и они с этим играют. У США это одни потенциалы, у России, по ряду причин, другие. Есть определенные сложности экономические в России, в Турции это прекрасно знают и понимают, оценивают. Также понимают и то положение в котором оказался Трамп.

Эрдоган пытается лавировать между Россией и США, постоянно подчеркивая, что они чем-то недовольны то там, то там. Чтобы максимально выжать все, что необходимо Турции, [Эрдоган пытается] не складывать все яйца в одну корзину. Понимая прекрасно, что ставить в чем-то они могут на Россию, а в чем-то не могут, они будут дальше обращаться к США»,

— считает эксперт.

Встреча с Трампом может стать новым обстоятельством в переговорном процессе Турции и России. В своем разговоре с Путиным, который, по задумке Эрдогана, должен пройти сразу после его визита в США, турецкий лидер может попытаться начать еще один раунд переговоров, ссылаясь на новые вводные.

Судя по всему, на днях турецкий лидер намерен получить два предложения и выбрать из них лучшее.

«Он будет смотреть, будет такая торговля по-восточному. Но это не просто дешевый базар, это действительно повышает роль Турции, потому что она, получается, всем становится нужна, все с ней разговаривают. Раньше такого не было. В этом смысле Эрдоган, безусловно, добивается своего. Он закладывает определенный потенциал для развития Турции, для ее восприятия. Показывая Турцию как независимого игрока, который может выжимать максимум от каждого из игроков, и показывая своему электорату, что мы и к США не прыгнули в карман, но и к России тоже не прыгнули. Эта политика всегда проводилась Эрдоганом», — считает Юрий Мавашев.