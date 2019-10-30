Месть Эрдогану? Почему США признали геноцид армян

Палата представителей конгресса США практически единогласно приняла резолюцию за признание геноцида армян. Документ поддержали 405 конгрессменов, против выступили лишь 11.

Согласно резолюции, преследования и гонения армянского народа на территории Османской империи в конце XIX — начале XX веков, в результате которых в 1915 году погибли более 1,5 млн человек, признаются геноцидом.

США фактически признали геноцид армян еще в 1951 году, когда Вашингтон подал заявление в поддержку жертв геноцида (армян, христиан, евреев и поляков) в Международный суд ООН. При этом геноцид армян официально признан в 49 из 50 американских штатах на местном уровне.

Реклама

Однако высшее руководство США систематически избегает использования термина «геноцид» в отношении событий в Османской империи. Данный вопрос традиционно определяется геополитикой — Вашингтон не хочет идти на ухудшение отношений с Турцией, их союзником по НАТО.

Принятый в палате представителей документ формально означает, что США признали геноцид. Данная резолюция не требует одобрения сената или президента США и сразу вступает в силу.

Единодушие противников

Инициатива о признании геноцида армян в палате представителей продемонстрировала своеобразное единство законодателей. Документ поддержали не только члены Демократической партии, у которой большинство в нижней палате конгресса, но и ряд влиятельных республиканцев.

Резолюцию поддержали председатель комитета по иностранным делам демократ Элиот Энгель, лидер республиканского меньшинства в комитете Майкл Маккол, а также конгрессмен-республиканец Девин Нунес и его коллега демократ Адам Шифф, политики являются непримиримым оппонентами и часто не могут прийти к согласию по другим вопросам.

Лоббированием инициативы занимались Армянский национальный комитет Америки (АНКА) и «Армянская ассамблея Америки» — представляющие интересы американцев армянского происхождения. К ним также подключились еврейские организации — Американский еврейский комитет и Антидиффамационная лига.

Целью данных групп, по словам их представителей, стало получение максимально возможного число голосов по резолюции о признании геноцида армян. Несмотря на то, что для принятия документа требовалось лишь большинство, которое могли предоставить демократы, лоббисты добивались единогласного решение палаты представителей. Их план можно считать успешным, так как документ поддержали 405 из 435 конгрессменов.

«Самое время»

Геноцид армян в Османской империи признан в 23 странах, в частности, в России, Германии и Франции, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. К слову, папа римский Франциск не раз называл произошедшее первым геноцидом XX-века.

Турция же крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают, что власти Османской империи не отдавали приказов по убийству армян, а общее число погибших не превышает 300 тыс. человек.

В данном контексте реакция Турции на резолюцию палаты представителей была ожидаемо негативной. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал решение конгрессменов позорным и связал его с местью Вашингтона за турецкую военную операцию на севере Сирии.

«Те, чьи проекты были сорваны, обращаются к уже устаревшим резолюциям. Однако те люди, кто верит, что они таким образом отомстят, ошибаются», — заявил Чавушоглу.

Эта резолюция нацелена на разрыв отношений между Турцией и США, уверен министр, и также противоречит как американскому, так и международному праву.

К слову, сторонники решения не скрывали геополитический контекст принятого документа. Конгрессмен-демократ Тед Лью после начала турецкой операции на сирийской территории, заявил, что «сейчас самое время для США признать геноцид армян». В свою очередь лидер демократического большинства в палате представителей Стени Хойер связал документ с курдами, против которых Турция проводила операцию в Сирии.

Анкара начала военную операцию на севере Сирии против курдов, которых считает террористами, а также боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в начале октября. Действия Турции вызвали широкий резонанс в мире, в том числе в США.

«Это сигнал нашим армянским братьям и сестрам и курдским братьям и сестрам о том, что США их не бросит», — отмечал Хойер.

МИД Турции теперь вызвал посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда из-за резолюции о признании геноцида армян. Американскому дипломату, по данным местных СМИ, могут передать ноту протеста или, в худшем случае, Анкара может выслать его, что крайне негативно отразится на отношениях двух стран.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов, признание геноцида палатой представителей уже негативно сказывается на отношения Турции и США.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа заинтересована в усилении давления на [турецкого лидера Реджепа Тайипа] Эрдогана. Потому что Вашингтон недоволен активностью Анкары на Ближнем Востоке», — уверен эксперт.

Армянские лоббистские организации множество раз пытались продвинуть инициативу, отмечает Муханов, и факт принятия ее в нынешних обстоятельствах обусловлен внешней политикой США, а также предстоящими президентскими выборами — «политические элиты учитывают численность армянской диаспоры на территории страны».

Историческое решение

При этом резолюцию конгресса США положительно оценили в американо-армянских организациях, а также в правительстве Армении. В частности, премьер-министр страны Никол Пашинян назвал решение палаты представителей историческим.

«Это смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида», — добавил Пашинян.

Он также отметил заслуги армянской диаспоры в США, «чьи самоотверженность и упорство были движущей силой» для проведения резолюции о признании геноцида.

В свою очередь МИД Армении поблагодарил конгрессменов, поддержавших документ, за их решимость при голосовании по этому вопросу. В ведомстве подчеркнули, что признание геноцида в палате представителей — важный шаг в поддержке международных усилий, направленных на предотвращение подобных преступлений.

Реакция армянской стороны вполне закономерна, а факт признания геноцида армян в палате представителей, считает Муханов, повлияет на позиционирование Армении и ее активность на международной арене.

«Армяно-турецкие отношения были заблокированы двумя ключевыми темами: вопрос признания геноцида и поддержка Турции в отношении Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту. Конечно, факт признания геноцида со стороны одного из мировых лидеров (США) не будет способствовать реанимации отношений Армении и Турции. Скорей всего это приведет к ужесточению армянской позиции», — добавил эксперт.

Однако сильнее давить на Турцию по вопросу признания геноцида у армянской стороны не получится, так как Анкара готова к этому давлению уже давно, уверен Муханов, Армения пока не сможет получить какие-либо дивиденды от турецкой стороны, несмотря на решение палаты представителей США.