«У победы много отцов»: Песков ответил Трампу по Сирии

В намерении американских властей приписать себе успехи в запуске процесса политического урегулирования ситуации в Сирии нет ничего удивительного, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Ранее глава Белого дома Дональд Трамп, а также другие высокопоставленные представители ветвей власти США заявляли, что победа над террористами в Сирии, а также локальные успехи в деэскалации — заслуга американской стороны, передает ФАН.

«Мы же с вами знаем — поражение оно всегда сирота, а у победы много отцов. Линия Вашингтона сейчас не совсем кратчайшая линия между точками «А» и «Б», то есть не совсем прямая линия. Она имеет тенденцию к внезапным варьированиям, изменениям направления, иногда достаточно неожиданным», — приводит РИА «Новости» слова представителя Кремля.

Накануне спецпредставитель американского Госдепартамента по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что одна из важных его миссий — это сдерживание российской стороны. По словам дипломата, он получил эти указания по Сирии от американского госсекретаря Майка Помпео, которые ему, вероятно, дал глава страны Дональд Трамп. Политик рассказал, что указания заключались в противодействии российским силам в конфликте в Сирии.

«По достижению военной победы для [президента Сирии Башара] Асада», — добавил Джеффри.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Сирии значительно снизился уровень насилия благодаря соглашению США и Турции о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» на 120 часов.

Также по договору курдские вооруженные формирования должны покинуть 30-километровую буферную зону на границе Сирии и Турции.

«Важно, чтобы все силы на местах действовали сдержанно и в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права», — заявил глава Североатлантического альянса.

Он также отметил, что «недавние события подчеркивают настоятельную необходимость политического урегулирования».

Через неделю в Сирию перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что на данный момент в арабской республике не ведутся реальные боевые действия.

О том, что Россия может направить в САР еще один пехотный батальон и собирается перебросить туда дополнительную легкую бронетехнику, ранее со ссылкой на источник в российском оборонном ведомстве сообщила газета «Ведомости».

В издании уточнили, что таким образом планируется усилить действующую сейчас на северо-востоке Сирии российскую военную полицию.

По информации собеседника издания, в дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будут входить беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

При этом он отмечал, что личного состава военной полиции на данный момент достаточно для патрулирования. Впрочем, источник признавал, что «ничто не мешает при необходимости выслать в Сирию еще один батальон».

При этом все иностранные солдаты, незаконно находящиеся в Сирии, должны покинуть это государство – заявил ранее Песков. Он напомнил, что российские военнослужащие находятся в Сирии легитимно, по просьбе сирийского руководства, передает НСН.

Представитель Кремля также добавил, что финальной целью является полный вывод любых иностранных военных с территории Сирии. Эту позицию поддерживают Москва и Дамаск.

Он также сказал, что в вопросах доверия или недоверия друг другу сторон по урегулированию ситуации в Сирии нужно опираться на фактическую ситуацию и реальные дела.

Помимо этого, Песков назвал цели России в Сирии: это обеспечение политического урегулирования в данном регионе, а также территориальной целостности и суверенитета этого государства.

Касаемо же политики американской стороны в Сирии, Песков заметил, что являвшиеся последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов Соединенные Штаты Америки предали их.

По словам Пескова, они бросили курдов, оставив их на границе и, тем самым, заставив воевать с турками.

Представитель Кремля считает, что если курдские формирования с вооружениями не отойдут, то отступить придется сирийским пограничникам и российской военной полиции. Тогда оставшиеся курдские формирования окажутся буквально под «катком» турецкой армии.