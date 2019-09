«Плохого не было»: что на самом деле обсуждали Трамп и Зеленский

По словам Трампа, тема военной помощи Украине не имеет никакого отношения к скандалу вокруг Байденов. Он также призвал Германию, Францию и другие страны Евросоюза увеличить взносы на оборону, сообщает Fox News.

«Я ничего не задерживал. Мы заплатили военную помощь, насколько мне известно», — подчеркнул президент США.

Кроме того, суть разговора президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским была якобы совершенно неверно интерпретирована американскими СМИ. «Я не сказал абсолютно ничего плохого, это было прекрасно. Там не было quid pro quo (лат. услуга за услугу — «Газета.Ru»), ничего такого не было», — сообщил американский лидер.

В ходе пресс-конференции на лужайке Белого дома Трамп также обвинил Байдена-старшего в том, что тот скрыл свой разговор с сыном Хантером по поводу бизнес-интересов последнего в сфере украинской энергетики. Журнал New Yorker ранее опубликовал интервью с Байденом-младшим, где тот упомянул о «всего лишь одном» обсуждении украинской темы с отцом.

«А теперь он солгал, когда сказал, что никогда не разговаривал со своим сыном, — заявил Трамп. — Конечно, ты говорил со своим сыном!»

За Трампа в эфире телеканала Fox News вступился его адвокат Рудольф Джулиани.

«Меня обвиняют в том, что я ездил на Украину, чтобы создать Джо Байдену неприятности в предвыборной борьбе. Это нелепо. Я поехал туда в качестве адвоката, защищающего своего клиента», — объяснился юрист.

Байден ранее заявил, что власти США решили удержать $1 млрд кредита Украине из-за отказа помочь с делом его сына. Fox News отмечает, что «остается неясным, была ли прямая связь между делом Хантера Байдена» и вопросом выплат.

Накануне Трамп указал, что вся история вокруг его разговора с Зеленским и «выдачи» секретов была устроена Демократической партией США. «Демократы и фейковые СМИ хотят как можно дальше держаться от требования Джо Байдена к правительству Украины уволить прокурора, который расследовал деятельность его сына, или Киев не получил бы большой объем средств от США», — написал американский лидер в твиттере.

«Байденовский» скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским уже вышел на первые полосы американских газет. Соответствующие материалы опубликовали ведущие издания: The New York Times, The Washington Post и телеканал CNN, а также ряд других СМИ.

История началась с публикации Washington Post — журналисты сообщили со ссылкой на источники, что сотрудник американской разведки подал жалобу своему начальству в связи с «тревожным разговором» президента США Дональда Трампа с каким-то иностранным лидером.

Первое время было неизвестно, с кем именно разговаривал Трамп, однако он дал «какое-то обещание». Впоследствии выяснилось, что предполагаемым визави американского лидера был Зеленский.

22 сентября кандидат на пост американского президента Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении главы государства Дональда Трампа и узнать о его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Байден-старший подозревает, что Трамп мог злоупотреблять властью и давить на Зеленского. По его словам, президент Украины просто искал помощи у Соединенных Штатов, но его решили использовать в Вашингтоне.

«Это возмутительно», — подчеркнул Байден. По мнению претендента на пост главы государства, Трамп пытается очернить его, чтобы заполучить во второй раз президентское кресло.

Госсекретарь США Майк Помпео вскоре после этого обвинил Джо Байдена в ненадлежащем вмешательстве, чтобы защитить своего сына Хантера Байдена от расследования.

«Байден вел себя неуместно», — сказал Помпео, призвав расследовать уже действия самого кандидата-демократа.

МИД Украины в свою очередь заявил, что Трамп не давил на Зеленского в ходе телефонного разговора. По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, Украину, «к сожалению для нее», пытаются втянуть во внутриамериканское противостояние между республиканцами и демократами.

Он добавил, что Киев ценит поддержку президентов США и конгресса, но это не значит, что украинская власть хочет помочь какой-то партии, если даже и могла бы «в теории» это сделать.

В конце весны 2019 года адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что его встреча с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена. Он, по его словам,

планировал призвать украинского лидера продолжить расследования о коррупции в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена, а также «врагов президента США».

«Месседж, который президент Трамп хотел бы ему [Зеленскому] передать <...>, звучит так: «Окружать себя врагами президента Трампа — не самая лучшая идея». Потому что одно дело окружать себя приличными людьми с разными политическими взглядами, и совсем другое — поставить рядом парня, работавшего адвокатом топ-олигарха, о котором говорят, что он вывел миллиарды из вашего банка», — заявил Джулиани.