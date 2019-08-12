За флаг СССР: националисты на Украине порезали мужчине одежду

Российская символика на одежде стала причиной конфликта на Украине. В городе Хмельницкий украинские националисты разрезали мужчине одежду из-за нашивок с флагом России, передает ФАН.

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На опубликованном видео демонстрируется, как несколько радикалов подходят в кафе к посетителю в рубашке с нашивками. Националисты требовали объяснить,

почему у мужчины на рубашке находятся флаг России, серп и молот, а также надпись ОМОН с Андреевским флагом. Напуганный украинец заявил, что купил предмет одежды в Испании, и внимания на эмблемы не обратил.

После этого националисты достали нож и начали срезать нашивки, после чего пообещали купить мужчине футболку в цветах украинского флага.

Они также обратились к зрителям своего YouTube-канала, призвав быть «бдительными» и не допускать появления на украинских улицах российской символики.

Советская символика уже не впервые вызывает недовольство украинских националистов и властей. На День Победы 9 мая в Запорожье полицейские довели девочку до слез, требуя снять пилотку с красной звездочкой.

Нa видео плaчущaя девочкa, обнимaет свою мaть, стоя в окружении полицейских и прохожих. Сотрудники полиции вынудили ребенкa снять головной убор и обвинили в нaрушении зaконa. Очевидцы случившегося пытaлись выяснить у предстaвителей зaконa, чем угрожaет ребенок нaционaльной безопaсности, передает НСН.

Силовики сослались на закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».

В 2014 году власти Украины начали проводить так называемую политику декоммунизации, ликвидируя «идеологическое наследние советского периода». Весной 2015 года кабмин Украины одобрил «декоммунизационный пакет» законов. Среди всего прочего, закон устанавливает уголовную ответственность для отрицающих преступления тоталитарного режима.

Публичная демонстрация советской символики была запрещена — наравне с нацистской.

Институт национальной памяти Украины составил список из 520 исторических личностей, деятельность которых подпадает под действие этого документа. Закон предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

Украинские власти в рамках этого закона уже изменили названия более 900 населенных пунктов, примерно 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов. За годы действия закона были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, 1,3 тыс. из которых — памятники Владимиру Ленину.

Одновременно с этим факельные шествия украинских националистов и неонацистов стали проходить на Украине гораздо чаще. В апреле 2018 года во Львове около 1 тыс. человек провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина». Дивизия была сформирована 77 лет назад, в 1943 году.

В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Также участники шествия несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом фоне с тремя коронами. Марш прошел от памятника Степану Бандерепо центральным улицам Львова. Дивизия войск СС «Галичина» была набрана из украинских добровольцев.



Украинские националисты регулярно нападают не только на отмечающих День Победы сограждан и ветеранов, но и на памятники. В октябре 2018 года в Киеве полиция была вынуждена вступить в столкновение с украинскими националистами, пытавшимися снести памятник советскому генералу эпохи Великой Отечественной войны Николаю Ватутину. По данным СМИ, полицейских было «несколько сотен», а радикалов — «несколько десятков». В результате драки никто не пострадал, информации о задержанных нет. Памятник также остался на месте, но его забросали яйцами.

Летом 2019 года украинские националисты снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Городские власти назвали это самоуправство возмутительным актом вандализма и восстановили монумент за счет городской казны.