«Жесткий урок от Путина»: украинский эксперт раскритиковал Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский является популистом, всецело полагающимся в решении проблем своего государства на собственный дар убеждения в личных переговорах с главами других стран, тогда как зрелые политики прибегают к помощи профессиональных дипломатов, пишет в статье для украинского издания «Главред» политический эксперт Андрей Головачев.

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Это и стало причиной того, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель отклонили предложение украинского лидера о встрече в нормандском формате. Автор статьи пояснил, что повод для встречи лидеров четырех стран в виде нарушения перемирия в Донбассе в Европе увидели эмоциональным, но безосновательным.

Отказ от встречи Головачев назвал

«жестким уроком» Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона,

и предположил, что в отсутствие внятной политики по Донбассу украинский президент сможет без проблем продержаться на своем посту еще примерно полгода, а затем недовольство его действиями начнет проявляться очень сильно как среди простых людей, так и на уровне политических и бизнес-элит, передает ФАН.

Накануне американское посольство на Украине отметило «храбрость и сдержанность» реакции Владимира Зеленского и Вооруженных сил страны на гибель четырех бойцов ВСУ в Донбассе.

«Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой погибли 4 украинских военнослужащих, сохраняя потенциал для прекращения огня, которое спасает жизни украинцев, и этим ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта», — говорится в заявлении диппредставительства в твиттере.

Дипломаты отметили, что «нормандская четверка» должна полностью поддержать такой подход украинских властей.

«Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы», — считают в посольстве США на Украине.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой. Об этом украинский президент сообщил на брифинге по итогам экстренного совещания с силовиками. В Кремле подтвердили, что телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся в среду по инициативе Киева. Президенты обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Для деэскалации боевых действий российский лидер призвал, в первую очередь, исключить «приводящие к жертвам среди мирного населения» обстрелы населенных пунктов украинскими войсками.

Путин также указал на исключительную важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

В пресс-службе Зеленского также отметили, что глава Украины провел телефонный разговор с Макроном, который поддержал инициативы Киева и согласился с необходимостью проведения переговоров на высшем уровне.

При этом лидер Франции уточнил, что им должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он пообещал связаться с Путиным и Меркель, чтобы согласовать эту инициативу, сообщили в администрации украинского лидера.

В Елисейском дворце же рассказали о намерении Макрона обсудить работу в нормандском формате с Путиным 19 августа. Президент Франции заявил о заинтересованности его страны в достижении в скором времени конкретных результатов в рамках нормандского формата, передает НСН.

Стоит отметить, что глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о готовности отвести армию в любое время от линии соприкосновения, если украинская сторона предпримет зеркальные действия. Он подчеркнул, что вопрос о прекращении войны является необходимым.

«Мы не стреляем, мы готовы отвести любое вооружение

в рамках, конечно, зеркальных договоренностей, в любое время», — сказал Пасечник.

Кроме того, глава ЛНР добавил, что Украина не один раз срывала мирные инициативы Донбасса. Также Пасечник предложил главе Украины посетить Луганск с целью провести переговоры.

Он подчеркнул, что темой переговоров станет вопрос об установлении мира на территории Донбасса и остановка «сумасшествия». Глава ЛНР гарантировал украинскому лидеру безопасность.