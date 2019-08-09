«Проявили храбрость»: посольство США похвалило Зеленского и ВСУ

Американское посольство на Украине отметило «храбрость и сдержанность» в реакции президента Украины Владимира Зеленского и Вооруженных сил страны на гибель четырех бойцов ВСУ в Донбассе.

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«Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, которое спасает жизни украинцев, и этим ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта», — говорится в заявлении диппредставительства в твиттере.

Дипломаты отметили, что «нормандская четверка» должна полностью поддержать такой подход украинских властей.

«Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы», — считают в посольстве США на Украине.

Ранее украинский лидер сообщил о том, что на юго-востоке страны погибли украинские военнослужащие.

«Четверо украинских военных погибли возле Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру», — сказал Зеленский, отметив, что это стремление «неизменное».

«Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», — заявил президент, обратившись к главам стран «нормандской четверки» — России, Франции, Германии — с предложением провести переговоры в ближайшее время.

Силовики после обстрела в районе Павлополя готовились дать отпор, рассказал ранее начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. Однако противник, по его словам, оставил свои позиции. Как утверждает Хомчак, ополченцы стреляли из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, а снаряд попал прямо в окоп, где находились бойцы ВСУ.

Кроме того, 6 августа Хомчак заявил, что всего со дня вступления бессрочного перемирия — 21 июля — шесть украинских военных погибли и еще девять получили ранения.

Однако, как отмечают в самопровозглашенной Донецкой народной республике, силовики погибают из-за своих же ошибок, и ополченцы здесь ни при чем.

«Все потери вооруженных формирований Украины с начала перемирия можно смело считать небоевыми, так как эти люди либо подорвались на собственных минах из-за бездарности командиров, либо погибли в результате других неуставных ситуаций. То же самое можно сказать и о раненых. Народная милиция ДНР не имеет отношения к этим потерям», — сказал представитель оборонного ведомства республики РИА «Новости».

Тем не менее киевские власти уверены в обратном.

После случившегося глава Украины созвал экстренное совещание с силовиками, которое прошло 7 августа в президентском офисе, передает УНИАН. Во время разговора с представителями ключевыми подразделениями ВСУ, а также с секретарем СНБО Александром Данилюком Зеленский отметил, что из-за гибели военных позвонил российскому лидера Владимиру Путину.

«Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это [обстрел] нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», — передает слова Зеленского телеканал «112. Украина».

Как отметил глава страны, поднимался также вопрос продолжения разминирования в Станице Луганской и возвращения украинских заключенных. Другие детали он отказался раскрывать, сославшись на официальное заявление Кремля, в котором должны быть освещены ключевые темы разговора двух лидеров.

В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, которые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

В официальном сообщении отмечалось, что президент России для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины призвал, прежде всего, исключить «приводящие к жертвам среди мирного населения» обстрелы населенных пунктов украинскими войсками. Кроме того, Путин отметил важность соблюдения минских соглашений, в том числе, предоставление особого статуса самопровозглашенным республикам.