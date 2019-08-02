«Коротко, но продуктивно»: Трамп рассказал о беседе с Путиным

Президент США Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

«Беседа была короткой, но продуктивной. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности мы не обсуждали», — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, Трамп сообщил, что предложил российским властям помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. «В их лесах сильные пожары, они невероятные. Я никогда не видел ничего подобного, они очень крупные. Я думаю, что Путин высоко оценил [мое предложение], я думаю, мы сможем помочь им», — заявил президент США.

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Вечером 31 июля Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину по телефону. В ответ на предложение о помощи с тушением пожаров российский лидер «искренне поблагодарил» своего американского коллегу и заверил, что при необходимости российские власти воспользуются этим предложением.

«Президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами. [Путин и Трамп] договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах», — сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин также заявил, что в Сибири сформирована крупная авиационная группировка пожарных. Сейчас МЧС столкнулось лишь с небольшими проблемами при дозаправке и размещении самолетов.

По данным «Авиалесоохраны», к полуночи 1 августа на территории России идет борьба со 165 пожарами на площади 116 089 га. При этом еще по 318 пожарам на площади 2 955 467 га работы не проводятся. Двумя днями ранее цифры были другими — число возгораний и их площадь продолжают расти.

По площади пожаров, которые пытаются подавлять, лидируют Иркутская область с более чем 83 тыс. гектар, Красноярский край с 24 тыс. га и Якутия — там горит полторы тысячи гектар.

1 августа Следственный комитет РФ возбудил первое уголовное дело из-за масштабных лесных пожаров в Красноярском крае. Дело возбуждено о халатности должностных лиц министерства лесного хозяйства, не принявших оперативных мер по тушению пожаров.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает предложение Дональда Трампа помочь в тушении пожаров в РФ как шаг к восстановлению диалога с США, передает ФАН.

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России также выразило благодарность Вашингтону за предложение помощи. Как сообщает НСН, об этом заявил глава департамента международной деятельности МЧС Владимир Соловьев, отметив, что ведомство, возможно, воспользуется этим предложением.

По словам спасателя, предложение помощи при чрезвычайных ситуациях является «обычной мировой практикой». К примеру, в 2018 году Москва предлагала свою помощь в борьбе с природными пожарами в штатах Нью-Мексико и Калифорния, но США от сотрудничества с российскими спасателями тогда отказались.

В штате Вашингтон горели 4,5 тыс. га. Спасатели срочно эвакуировали 300 жителей небольшого городка Вишрам. Пламя слишком близко подошло к их домам. Огонь стремительно распространялся из-за сильного ветра.

В августе президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за лесных пожаров в штате Калифорния. Федеральные власти направили средства из казны США на помощь графствам штата, пострадавшим от стихии.

В Калифорнии пожары охватили более 114 тыс. га, стерев с лица земли более 500 зданий, в том числе — жилых домов. Около 37 тыс. калифорнийцев были эвакуированы. В ноябре 2018 года в лесных пожарах в Калифорнии погибли 83 человека, эвакуированы были порядка 250 тыс. местных жителей. Число пострадавших от вредных испарений достигает нескольких тысяч. Без вести пропало более 600 человек.

Трамп обвинил в пожарах власти штата, которые, по его словам, «плохо управляют лесным хозяйством».

Ноябрьские пожары в Калифорнии охватили порядка 50 тыс. гектар — это сравнимо с площадью Москвы. Некоторые люди гибли прямо в своих автомобилях, сгорая заживо в попытке выбраться из огненных мешков.