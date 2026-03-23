Россиянку нашли мертвой в гостинице Тбилиси

Гражданку России нашли мертвой в одной из гостиниц Тбилиси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД Грузии.

По данным следствия, женщина прилетела в страну 16 марта и остановилась в отеле в столице. Сопровождавший ее мужчина рассказал, что она вместе с подругой употребляла наркотики.

Правоохранители начали уголовное расследование по статье о доведении до самоубийства.

На днях российский турист погиб во время отдыха на Филиппинах после того, как его унесло в открытый океан сильным течением. Спасатель пляжа сразу бросился на помощь, но спасти туриста не смог и погиб вместе с ним. По предварительной информации, он доплыл до тонущего, однако не успел надеть на него спасательный жилет.

До этого в Таиланде микроавтобус сбил российского туриста на оживленной улице курорта — спасти его врачам не удалось.

Ранее тренер «Валенсии» и его дети погибли в Индонезии.