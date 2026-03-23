Арагчи заявил, что Иран реализует свое право на самооборону

Иран, нанося удары по объектам в странах Ближнего Востока, реализует свое законное право на самооборону. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в беседе с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Действия Ирана, наносящего удары по военным базам и объектам агрессоров в странах региона, соответствуют его неотъемлемому праву на самооборону», — сказал он.

Арагчи добавил, что сожалеет из-за использования территорий мусульманских стран Соединенными Штатами.

В ходе разговора он также заявил, что ближневосточные страны должны призвать к ответственности США за кризис в Ормузском проливе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Трамп анонсировал новые переговоры между США и Ираном.