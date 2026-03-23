В США рассказали о подготовке встречи Лукашенко и Трампа

В Вашингтоне обдумывают, где устроить переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на американского спецпосланника Джона Коула.

Отмечается, что встреча двух лидеров может пройти в Белом доме в Вашингтоне или в частной резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

20 марта Лукашенко сообщил журналистам, что Трамп пригласил его встретиться в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Лукашенко также сообщил, что США предложили Белоруссии заключить большую сделку, где будет отражен ряд вопросов. Белорусский лидер подчеркнул важность договоренности между двумя странами, а также его личную заинтересованность в этом вопросе. По его словам, республика готова продать Соединенным Штатам рудник минимум за $3 млрд.

Ранее Мелания Трамп передала через Лукашенко послание Путину.