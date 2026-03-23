В Грузии раскритиковали лидеров ЕС из-за отсутствия соболезнований

Отсутствие соболезнований из Брюсселя в связи с кончиной патриарха Грузии Илии II демонстрирует «настоящее лицо еврократии». Такое мнение высказал политолог Гиа Абашидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Эксперт уверен, что Европейский союз (ЕС) «стоит не рядом с народом Грузии, а покровительствует криминалам и экстремистам в нашей стране».

«Хорошо, что нынешняя когорта евробюрократов сама сбросила лживую маску «солидарности» с нашим народом», — сказал Абашидзе.

Католикоса-патриарха Грузии Илии II не стало 17 марта. Ему было 93 года. Захоронение состоялось в Тбилиси, в Сионском соборе, где покоятся останки восьми предыдущих патриархов Грузинской православной церкви.

В 1977 году Илия II был избран на патриарший престол в Сионском соборе членами Синода Грузинской церкви.

Деятельность Илии II была тесно связана с возрождением и строительством храмов и монастырей по всей Грузии, укреплением автокефалии Грузинской православной церкви, созданием духовных образовательных учреждений и гимназий, увеличением числа епархий, верующих и священнослужителей.

