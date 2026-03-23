Стало известно о состоянии Джейсона Момоа после эвакуации из затопленного дома

Актер Момоа заявил, что его семья в безопасности после эвакуации из дома на Гавайях
Стало известно о состоянии актера Джейсон Момоа и его семьи после эвакуации из затопленного дома в американском штате Гавайи. Новостями он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Момоа был вынужден эвакуировать свой дом на острове Оаху, Гавайи, поскольку островное государство столкнулось с сильнейшим наводнением за последние 20 лет.

«Моя семья со мной. Мы уехали с Северного побережья, у нас отключилось электричество... Пока мы в безопасности, но есть много людей, которые не были в безопасности, поэтому мы посылаем им всю нашу любовь», — сказал он.

Северное побережье острова Оаху, где регулярно катаются серферы, было затоплено грязными паводковыми водами после проливных дождей и шторма. Более двух тысяч человек остались без электричества в 22 марта, а 5,5 тысяч человек могли подвергнуться эвакуации. Более 200 человек спасли из поднимающейся воды.

В декабре губернатор Вашингтона Боб Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации на территории штата из-за наводнений. Телеканал ABC сообщал, что более 9 миллионов американцев оказались в районе возможного наводнения.

