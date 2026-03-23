Бывшему возлюбленному Волочковой вынесли второй приговор

Экс-возлюбленный балерины Волочковой Дмитрий Дюран получил 9 лет колонии
volochkova_art/Instagram

Экс-бойфренд Анастасии Волочковой Дмитрий Дюран получил второй приговор по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Дюрана приговорили к 9 годам лишения свободы. Мужчину обвинили в крупном мошенничестве — он убеждал предпринимателей вложиться в свой кондитерский бизнес «Фэмили десерт», собрал с вкладчиков 100 миллионов рублей и не вернул деньги.

Всего пострадали более 40 предпринимателей, один из которых нанес Дюрану побои. Тогда задержали обоих — к тому моменту экс-возлюбленный балерины не только находился в розыске, но уже был заочно арестован.

Известно, что в правоохранительные органы с обвинениями против Дюрана обращались фермер из Орловской области и ученый из Башкортостана. Владелец аграрного бизнеса Юрий заявил, что в апреле 2023 года одолжил бывшему возлюбленному Волочковой 500 тысяч рублей под 5% годовых. Мужчина пообещал вернуть долг, однако вскоре перестал выходить на связь.

Другой жертвой мошенничества оказалась работница Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН Виктория, которая одолжила Дюрану 100 тысяч рублей под те же проценты.

Ранее Волочкова призналась, что Пугачева поддержала ее после операции.

 
Шахматист может похудеть на 7 кг за турнир. Как сжечь тысячи калорий, не двигаясь с места?
