Курс биткоина взлетел после заявлений Трампа по Ирану

Стоимость биткоина ускорила рост после заявления Трампа о переговорах с Ираном

Стоимость биткоина во время торгов превысила $70 тыс. впервые с 16 февраля 2026 года. Об этом говорят данные площадки Binance.

По информации на 14:13 (мск), биткоин вырос до $71,499 тыс. (+4,12%). К 14:38 (мск) биткоин снизился к $70,398 тыс. (+2,81%).

Цены на нефть также упали более чем на 10% в связи с заявлениями президента США об отложенных ударах по электростанциям Ирана.

До этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что у него состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном, поэтому он принял решение отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч.

21 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в США заявили, что знали о последствиях попытки смены власти в Иране.