Shaman раскрыл, зачем ему портрет Путина в каждой гримерке

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в беседе с ТАСС объяснил, почему главным пунктом его райдера является размещение в гримерке портрета президента РФ Владимира Путина.

«Наш верховный главнокомандующий — человек титанического труда, который является примером не только для меня, но и для миллионов россиян», — признался исполнитель.

По словам артиста, авторитет главы государства вдохновляет его не сдаваться и в любых ситуациях «идти до конца».

Shaman рассказал, что портрет Путина стоит у него в райдере первым пунктом. Он всегда вешает его в своей гримерке. Также заслуженный артист России признался, что возит с собой в чемодане фотографию супруги.

Кроме того, Shaman заявил, что не намерен менять англоязычный псевдоним и выступать под своим настоящим именем. Исполнитель подчеркнул, что не нарушает этим никаких законов, а его сценическое имя стало состоявшимся брендом, причем не только в России.

До этого общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить певца Shaman. По ее мнению, афиши исполнителя нарушают закон о борьбе с англицизмами.

Ранее Shaman ответил на скандал с облизыванием льда Байкала.