Россия и Вьетнам договорились сотрудничать в строительстве АЭС

Москва и Ханой подписали соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС

Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении в республике атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в церемонии подписания документа приняли участие премьер-министры РФ и Вьетнама Михаил Мишустин и Фам Минь Тинь, а также генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и глава канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон.

14 марта правительство России одобрило проект соглашения с республикой о сотрудничестве в сооружении атомной электростанции.

В сентябре 2025 года компания «Росатом зарубежная генерация» и вьетнамская компания Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества сторон в рамках проекта АЭС «Ниньтхуан-1».

Ранее стали известны сроки запуска российской АЭС на Луне.