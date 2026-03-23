В российском городе согласовали митинг против блокировки Telegram

Власти Краснодара согласовали проведение митинга против блокировки в России мессенджера Telegram. Об этом сообщил депутат городской думы Александр Сафронов в своем Telegram-канале.

Акция протеста состоится 28 марта, в 11:00, в сквере «Кленовый» учхоза «Кубань».

По словам депутата, организаторы митинга пытались согласовать место ближе к центру Краснодара — Чистяковскую рощу или парк 30-летия Победы на затоне, однако мэрия города смогла одобрить только сквер, поскольку желаемые территории были заняты другими публичными мероприятиями.

Уже более месяца россияне сталкиваются с замедлением мессенджера Telegram: сообщения не отправляются, а медиафайлы прогружаются с большой задержкой. В сети полагают, что не за горами блокировка этого канала связи в России. Даже называют дату — 1 апреля 2026 года.

Ранее российский суд оштрафовал Telegram на 10,5 млн рублей.