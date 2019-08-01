«Лучик света»: адвокат Трампа о Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко является «лучом света» в темном царстве, заявил по итогам встречи с киевским градоначальником личный адвокат президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Об этом политик написал в своем твиттере.

«Еще никогда столица Украины не была так хороша, как сейчас», — подчеркнул он.

В свою очередь, Кличко поблагодарил Джулиани и «друзей Украины» за помощь и поддержку его страны, добавив, что позвал экс-мэра Нью-Йорка в следующий раз встретиться уже в Киеве.

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Он добавил, что в Нью-Йорк его пригласил Джулиани. Благодаря этому Кличко смог избежать допроса в государственном бюро расследований (ГБР). На встрече Кличко обсуждал с Джулиани перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран.

«Конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления», — добавил мэр Киева.

При этом пару месяцев назад адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на Украину. О причинах своего решения он рассказал в интервью телеканалу Fox News, передает ФАН.

«Я не поеду на Украину, я думаю, что столкнусь там с группой людей, являющихся врагами президента Трампа, а в некоторых случаях — врагами Соединенных Штатов», — сказал Джулиани.

Джулиани был убежден, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский «окружен» людьми, которые являются «врагами» Дональда Трампа, а также персонами, которые «явно коррумпированы и замешаны» в сговоре с американской Демократической партией.

Ранее Виталий Кличко снова стал объектом шуток пользователей сети, безуспешно пытаясь произнести на украинском языке название Института судебных экспертиз, передает НСН. «Су-су-су… институт судовых… сссс…эээ… Как же он называется?» — замялся киевский градоначальник. В конце концов, Кличко произнес «судебные экспертизы» на русском языке, а верный ответ ему подсказал ведущий.

24 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской администрации. Офис президента Украины уже направил официальное представление на увольнение градоначальника.

В мае на рассмотрение Верховной рады был внесен законопроект, который предполагает разделение функций и полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Вскоре после этого Кличко пригрозил Зеленскому досрочными выборами киевского градоначальника. Бывший боксер заявил, что намерен инициировать внеочередное голосование в случае разделения должностей главы КГГА и мэра.

Большинство киевлян считает неудачной политику Кличко на посту мэра. «Провалом» назвали политику Кличко 95% участников опроса телеканала NewsOne.

«Команда Кличко — настоящая беда для города. Его политика провальна»,

— заявили в эфире канала. Лишь 5% зрителей посчитали, что политику удалось добиться успеха в своей деятельности.

Спустя месяц после избрания в 2014 году Виталий Кличко опубликовал «Программу первоочередных шагов городского головы Киева», реализацией которой он собирался заниматься на протяжении первых полутора лет мэрства.

Кличко в полтора-два раза повысил киевлянам тарифы на услуги ЖКХ и отключил в городе горячую воду. Временное отключение горячей воды было принято из-за прекращения газоснабжения Украины Россией. Кроме того, подобное решение обосновывалось стремлением сэкономить ради отопления в зимний период. При этом отопление — одна из центральных проблем Кличко на посту киевского мэра. Городская администрацией не может решить ее на протяжении нескольких лет.

Критику вызывают также медленные темпы развития киевского. Недовольство горожан вызывает также состояние автомобильных дорог и городского пространства. В украинских СМИ регулярно сообщают о коррупционных скандалах и провальных инициативах мэрии и связанных с ней урбанистических структур.