«Нарушение минских соглашений»: в Киеве намерены ввести антироссийские санкции

Украинские власти намерены ввести национальные санкции в отношении России из-за того, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут получать российские паспорта в упрощенном порядке. Об этом «Интерфаксу» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация, и мы, конечно, не оставим это так», — пообещал Данилюк.

В ответ на это российский сенатор Олег Морозов заявил, что Россия не станет останавливать паспортизацию. «Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. Никаких других промежуточных решений эта процедура не предполагает», — сказал он РИА «Новости».

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В Совфеде также выразили мнение, что запрет на выдачу российского гражданства показывает игнорирование украинскими властями интересов своего народа, передает ФАН.

«Это политически мотивированное заявление, направленное, в том числе, на то, чтобы напомнить о себе. Украина не в состоянии повлиять на все то, что происходит в Донбассе. Киев эксплуатирует эту тему только благодаря американцам, для того, чтобы дискредитировать Российскую Федерацию», — уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

При этом, как отметил сенатор, Россия руководствуется, прежде всего, интересами жителей Донбасса и поэтому предоставляет им свое гражданство.

«Россия занимается спасением людей. Граждане, проживающие в Донбассе и считающие себя русскими, имея паспорт ДНР и ЛНР, крайне ограничены в своих свободах», — сказал он. Парламентарий отметил, что благодаря российской стороне граждане смогут «найти работу, получить медицинскую помощь, образование, решить какие-то хозяйственные вопросы».

В то же время в Госдуме в ответ на заявление Данилюка обратили внимание, что невозможно остановить процесс паспортизации при помощи каких-либо репрессий.

«Абсолютно непоследовательные действия. Например, тот же Зеленский заявил, что «да, пожалуйста, пусть принимают (российское гражданство), и мы давайте дадим (паспорта этническим украинцам по упрощенной схеме)». Если они будут действовать в русле этих высказываний — это одно, а если они будут запрещать и наказывать, и репрессировать за это — совсем другая песня. Я думаю, что остановить процесс какими-то репрессивными мерами невозможно», — заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Депутат напомнил, что после вхождения Крыма в состав России никто не стал принимать какие-либо ограничительные меры в отношении тех, «у кого остались украинские паспорта». «Это тот путь, по которому им бы лучше следовать», — уверен Калашников.

Ранее в офисе главы Украины Владимира Зеленского заявили, что президент страны решил, что этнические украинцы из «дружественных стран» могут получить гражданство Украины по упрощенной системе, которое будет для них вторым. При этом он поручил украинскому министерству иностранных дел разработать соответствующий порядок прохождения этого процесса.

«Механизм должен работать для украинцев, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины», — написали представители лидера страны в фейсбуке.

Кроме того, Зеленский предложил выдавать украинские паспорта также всем иностранцам, чьи права и свободы нарушены.

Таким образом он ответил на подписанный 17 июля президентом России указ, согласно которому гражданство РФ по упрощенной системе могут получить жители не только ДНР и ЛНР, но и подконтрольной Киеву части Донбасса. В то же время граждане самопровозглашенных республик имеют право на получение паспорта еще с конца апреля этого года.

На Украине указы российского лидера не признают и считают, что подобные решения мешают урегулированию конфликта в Донбассе, передает ФАН.

«Считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало», — считают в штабе украинского лидера.

В то же время в министерстве иностранных дел страны потребовали немедленного прекращения выдачи российских паспортов, так как воспринимают этот процесс как вмешательство во внутренние дела страны.

«МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия», — заявили в ведомстве. Украинские дипломаты добавили, что ждут от своих мировых партнеров непризнания документов, которые Россия выдает жителям Донбасса.