Паспорт для своих: Зеленский ответил на указ Путина

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел страны разработать механизм упрощенной выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран». Об этом сообщает офис президента Украины в своем фейсбуке.

«Механизм должен работать для украинцев, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления гражданства Украины для людей, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

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Офис президента Украины подчеркнул, что «с грустью и негодованием» встретил новости о продлении ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе. Кроме того, Киев недоволен новым указом президента России Владимира Путина об упрощении выдачи гражданства РФ всем жителям Донбасса, а не только самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщает ФАН, в офисе Зеленского заявили, что упрощенное получение гражданства РФ создает препятствия для решения конфликта в Донбассе.

«Считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало», — отметили в президентском офисе.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Обратиться за получением паспорта смогут те, у кого в наличии есть документ, который подтверждает постоянное проживание в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.

В конце апреля президент России Владимир Путин уже подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По его словам, в Кремле ищут возможности облегчить получение паспортов России не только жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам. «Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам.

Чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?», — поинтересовался Путин.

Он также заверил, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Российский лидер назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман спустя две недели заявил, что Киев признает выданные в Донбассе паспорта России недействительными.

«Сегодня мы примем решение правительства <...>, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы на Украине, на нашей территории, на территории суверенного украинского государства с нарушением каких-либо международных норм, правил, эти паспорта будут признаны незаконными», — заявил премьер.

Российские документы, попадающие под определение Киева, будут признаны украинскими властями незаконными при пересечении госграницы и использовании на территории Украины, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский также ответил на первый «донбасский» указ российского президента.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды», — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что некоторые украинцы захотят получить российское гражданство после начала антикоррупционной борьбы и люстрации на Украине. По словам Зеленского, это будут «те граждане страны, которые не опасались уголовного преследования при предыдущей власти».

11 июля глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что за российскими паспортами обратились уже более 15 тыс. граждан республики. Паспорт гражданина Российской Федерации уже получили около трех тысяч жителей ДНР. Наконец, по его словам, свыше 22 тыс. человек получили консультацию от сотрудников миграционной службы по данному вопросу, передает НСН.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года в результате госпереворота на Украине. За пять лет боевых действий из региона бежали более 1,5 млн человек, погибло более 13 тыс. военных и гражданских.