«Всего 200 километров»: Кадыров напомнил расстояние до Тбилиси

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что с тревогой смотрит на антироссийские митинги в Грузии. Он отметил, что у России и Грузии нет причин ненавидеть друг друга, так как они связаны «вековыми узами».

«С большой тревогой слежу за событиями в Грузии. Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 км. В России по неофициальным данным почти 1 млн грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства», — написал он в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что мир узнал о грузинской культуре благодаря России, так как именно в ней «расцвел талант каждого» из деятелей искусства Грузии. «Что касается народов Грузии и Северного Кавказа, то у нас тысячи причин жить в мире и согласии. И ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью», — считает Кадыров.

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Он обратил внимание, что во всем мире принято «с уважением относиться к иностранным делегациям, тем более, парламентским». Однако, считает Кадыров, грузинские власти не смогли обеспечить безопасность и возможность «нормальной работы» российской делегации.

«Пора властям Грузии понять, что нет у неё ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия», — добавил глава Чечни, обратив внимание, что без российских туристов кафе, пляжи, отели и рестораны Грузии опустеют.

Конфликт, из-за которого впоследствии в Тбилиси прошли массовые протестные акции, возник в четверг, 20 июня. В парламенте Грузии проходило открытие Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в которой приняли участие более 20 стран, в том числе в грузинскую столицу приехали и российские представители во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Он, являясь президентом МАП, открывал заседание, сидя в кресле спикера законодательного органа страны. Тот факт, что российский политик занял место главы парламента вызвал крайнее недовольство оппозиции.

Кроме того, как сообщил Гаврилов, в Грузии незадолго до прибытия российских представителей прошла «фейковая» информация о том, что он якобы участвовал в вооруженном конфликте в Абхазии и Приднестровье. При этом по словам парламентария, он никогда не воевал. Если он и бывал на территории тех стран, где были боевые действия, то занимался исключительно гуманитарной деятельностью.

После того, как произошел конфликт в зале заседания, депутаты бывшей правящей партии Грузии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия — движение за свободу» блокировали трибуну президиума, из-за чего заседание отменилось. После этого российские делегаты покидали здание парламента, по словам Гаврилова, «под охраной», так как оно было «захвачено радикалами». Вечером того же дня российским политикам пришлось спешно покинуть Тбилиси и уехать в Москву, передает телекомпания IMEDI.

В тот же день оппозиция обвинила во всем происходящем действующие власти и потребовала отставки спикера парламента Грузии. На следующий день он добровольно ушел со своего поста. В качестве причины были названы прокатившиеся по грузинской столице акции протеста, которые прошли в ночь с 20 на 21 июня. В ходе столкновений пострадали по меньшей мере 240 человек, передает РИА «Новости». Протестующие пытались штурмовать парламент. Полиция, в свою очередь, применила специальные средства, в том числе слезоточивый газ.

Так, в ходе беспорядков в центре Тбилиси пострадала наша коллега, журналист «Газеты.Ru». «Спецназ пускал гранаты со слезоточивым газом в воздух, в том числе над моей головой. Когда одна из них приземлилась в толпе рядом со мной, пошел едкий дым, раздражающий носоглотку. Стала задыхаться, першило в горле. Пришлось зажать нос», — передала она с места событий.

Митингующие вышли на улицы и вечером пятницы. Они требовали отставки главы МВД, проведения досрочных парламентских выборов и освобождения всех 305 человек, которые были задержаны полицией ранее во время разгона митинга у стен парламента, передает ТАСС.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия заинтересована в беспорядках, которые происходят в стране. «Россия — наш враг и оккупант. <…> Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России», — написала она в фейсбуке.

В ответ на это российский премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что либо грузинский лидер сознательно искажает положение в стране, либо еще не вошла в курс дела.

«Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации», — приводит РИА «Новости» слова премьера.

Тогда же он отметил, что, если антироссийские настроения не прекратятся, Москва порекомендует туристам воздержаться от поездок в Грузию. «И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии», — отметил Медведев.

Отметим, что предостерегающие меры уже предприняты. Российский лидер Владимир Путин подписал ранее указ, согласно которому с 8 июля вводится временный запрет на перелеты россиян в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендовано на время действия запрета воздерживаться от предоставления гражданам России путевок в эту страну.