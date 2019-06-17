С ДНР и ЛНР диалога не будет: Зеленский рассказал про Донбасс

Киев не будет вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса – заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном.

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Глава Украины также рассказал о том, что главы МИД стран «нормандского формата» уже готовят новую встречу по Донбассу.

«Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках «нормандского формата». Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров нормандского формата. Это и является ключевым вопросом», — пояснил Зеленский.

Он также назвал условия для встречи.

Фоторепортаж: Рандеву на Елисейских полях: Зеленский встретился с Макроном __is_photorep_included12421237: 1

«По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращение огня, будет разведение войск, построить мост в Станице Луганской», — сказал Зеленский.

Новый начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак – ветеран АТО и участник так называемого «иловайского котла» — также выступил против переговоров с жителями охваченных войной районов Донбасса.

Вместе с тем в ДНР сообщили о том, что ВСУ готовят масштабные провокации для срыва нового соглашения о перемирии в Донбассе. В частности, украинские силовики будут обстреливать собственные позиции в районе Авдеевки, а также гражданскую инфраструктуру близлежащих населенных пунктов, передает ФАН.

«В рамках данной провокации будут активно привлекаться украинские СМИ, съемочные площадки для которых уже заранее оборудованы»,

— рассказали в ДНР.

Накануне Зеленский пообещaл на встрече с предпринимателями в Мариуполе, что в инфрaструктуру Донбассa в ближaйшее время будут сделаны весомые инвестиции, передает НСН.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак пояснил, что такие обещания связаны с предстоящими парламентскими выборами.

«Если бы Зеленский был в Одессе — пообещал бы вливания в Одессу, был бы в Закарпатье — пообещал деньги Закарпатью… Хотя, если он заявил, что так называемое «либертарианство» будет основой экономической политики Украины, значит, каждый будет спасаться, как сможет», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин занимает выжидательную позицию по Украине — об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Путин <...> занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть», – отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова,

ключевыми моментами для отношений Москвы и Киева является «в целом недружественная позиция Украины» и «позиция Киева в отношении минских соглашений».

Однако Владимир Зеленский по-прежнему не обозначил четко свою позицию по поводу этих вопросов, отметил Песков. Именно поэтому Кремль не спешит предпринимать какие-либо политические шаги.

Ранее новый украинский президент говорил о необходимости провести референдум о формате переговоров с Россией по вопросу Донбасса, но затем отказался от этой идеи. В Кремле, между тем, подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта и переговоры нужно вести непосредственно с руководством непризнанных республик.

Это, к слову, подразумевают минские соглашения, однако Киев систематически уклоняется выполнять политическую часть своих обязательств, на что неоднократно указывала Россия.

В середине нынешнего месяца украинские военные сообщили о том, что бойцы 24-й отдельной механизированной бригады закрепились на новых позициях в городе Марьинка в Донбассе и теперь отряды ВСУ остановились в 100 метрах от села Александровка и собственно Донецка.

Заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин опроверг заявления ВСУ о захвате территорий к западу от Донецка.

«То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки – нет.

Военнослужащие народной милиции республики продолжают занимать свои позиции», — сказал военный.

Дмитрий Песков ранее заявил, что для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» необходимо понимание, что Киев готов выполнять минские договоренности.

По его словам, разговоры о проблеме невыполнения минских договоренностей возобновились с приходом к власти на Украине нового президента. Представитель Кремля отметил, что необходимость в переговорах по урегулированию в Донбассе существует, в том числе в переговорах в «нормандском формате».