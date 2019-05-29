Скандал в Австрии: Россия проведет собственное расследование

Немецкие издания должны прояснить ситуацию со скандальным видео, которое за неделю до выборов в Европарламент привело к отставке вице-премьера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом в своем фейсбуке написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«После того, как в СМИ появилась информация, что Spiegel и Süddeutsche Zeitung получили видео с якобы «племянницей» русского олигарха и австрийским политиком от некоей фирмы, купившей его, как сообщается, за €600 тыс., а вся история оказалась спланированной провокацией с участием нанятой за впечатляющий гонорар боснийской студентки,

немецкие журналисты, запустившие этот фейк, как минимум, должны объясниться», — написала Захарова.

При этом она задалась вопросом: «Как же так получилось, что эта фальшивка очутилась именно в их [представителей СМИ] руках, а они успешно раскрутили ее, дополнив дезой [дезинформацией]?»

Дипломат добавила, что Москва «проведет дополнительную проверку новых данных и затем информирует ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенной германскими СМИ информационной операции». Россия, по ее словам, пошла на этот шаг, поскольку сначала немецкие издания вовлекли в этот скандал российскую сторону, зная, что речь идет о постановочном материале.

В своем посте Захарова отметила, что эта ситуация особенно примечательна в контексте «ярой борьбы именно немецких журналистов с фейками и вмешательством в электоральные процессы». Она добавила, что остается открытым вопрос, «кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу». Представитель МИД России призвала Европу «очнуться».

Днем ранее издание Kronen Zeitung, ссылаясь на источники, сообщило, что

роль племянницы российского олигарха на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии и его помощником Йоханном Гуденусом сыграла боснийская студентка, которой организаторы этих переговоров заплатили €7 тыс. в сутки.

СМИ отмечает, что девушка свободно владела русским языком. Для участия в этом «мероприятии» она прошла кастинг, в ходе которого девушек выбирали в соответствии со вкусами Штрахе.

Как сообщает Kronen Zeitung, встреча студентки со Штрахе проходила на подготовленной вилле на Ибице. В качестве причины, по которой оппоненты Штрахе пошли на эту провокацию, СМИ называет месть за политику, которую проводила правая Австрийская партия свободы (АПС), к которой и принадлежал бывший вице-канцлер.

В общей сложности, по данным издания, организаторы потратили на операцию €400 тыс. Видеозапись подготовили немецкий детектив, венский адвокат и студентка. Кроме того, в организации участвовали еще два эксперта в области слежки и безопасности, чьи имена не называются.

Впоследствии заказчики предлагали австрийским политикам и бизнесменам купить эту видеозапись за €1,5 млн, но те не согласились.

В итоге за €600 тыс. выкупила эти кадры некая немецкая фирма, которая затем передала видео изданиям Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung для обнародования. В материале автор обращает внимание, что спецслужбы Австрии знали об этой видеозаписи, но не могли ею завладеть. Отмечается, что сейчас организаторы провокации, опасаясь за свою жизнь, хотят избавиться от полной версии скандального ролика.

В настоящее время расследованием этого дела занимается прокуратура Вены. Следствие пытается установить авторов скандальной видеозаписи со Штрахе, который ранее подал заявление в отношении трех неназванных лиц. Экс-политик считает, что видеоматериал, публикация которого принесла ущерб репутации Штрахе, был создан незаконным путем с использованием скрытой съемки. Он уверен, что авторы спровоцировали его на свободный ход мыслей, создав постановочную сцену.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали фрагменты скандального видео, на котором бывший австрийский вице-канцлер и его помощник разговаривают с якобы россиянкой. По информации СМИ, это была некая Алена Макарова — «родственница российского олигарха».

Она, как сообщили издания, собиралась приобрести на выгодных условиях издание Kronen Zeitung. Австрийские политики якобы предложили ей свои услуги в обмен на оказание финансовой помощи их политической партии АПС. Видеозапись, как указывали СМИ, была сделана в июле 2017 года на Ибице.

Сам же Штрахе утверждал, что встреча действительно была, но не с россиянкой, а с гражданкой Латвии. По словам бывшего вице-канцлера, после этого «приватного ужина» он ее больше не видел, а саму встречу он назвал «ошибкой». Тогда же Штрахе отметил, что опубликованные в изданиях материалы являются «намеренным политическим убийством».