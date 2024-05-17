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Блогерша Лерчек рассказала, сколько ей нужно денег в месяц

Блогерша Лерчек заявила, что ей нужно минимум три миллиона для жизни в месяц

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ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) раскрыла сумму, которая ей необходима ежемесячно для комфортной жизни. Слова знаменитости передает Super.ru.

«Минимум три-пять миллиона рублей в месяц», — призналась Чекалина.

Она пояснила, что в эту сумму входят не только ее личные расходы, но также детей, родителей, брата и прочее.

Кроме того, Чекалина рассказала о минусах популярности. По словам блогерши, ее тяготит чрезмерное внимание к личной жизни и беспричинный хейт.

Недавно Лерчек призналась, что рада за психологическое состояние своих детей на фоне развода. Она заявила, что наследники не грустили и не плакали из-за этой новости.

Блогерша воспитывает троих детей от бизнесмена Артема Чекалина — двойняшек Алису и Богдана и сына Льва. На данный момент Лерчек находится в бракоразводном процессе с предпринимателем.

17 апреля судья мирового судебного участка временно остановил процесс развода между Чекалиными на два месяца. Заседание перенесено на 11 июня. Сама пара не ходит в суд, их интересы представляют адвокаты.

Ранее Яна Поплавская осудила возвращение артистов в эфир после вечеринки Ивлеевой.

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