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В МИД предостерегли Запад и Киев от ударов по российским регионам

Захарова: Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем», — говорится в ее заявлении.

Она подчеркнула, что Москва не оставит без ответа подобные атаки.

Прошедшей ночью в акваторию Севастополя проникли морские и воздушные дроны ВСУ. В Туапсе в результате падения одного из беспилотников возникло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. В целом над Россией за ночь силы ПВО сбили 102 дрона, в том числе 51 БПЛА над территорией Крыма и 44 в Краснодарском крае. Известно также, что накануне в Черном море уничтожили три украинских безэкипажных катера.

Ранее военный эксперт назвал цель массированной атаки украинских дронов на регионы РФ.

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Атаки БПЛА на Россию
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