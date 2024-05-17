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Садальский заподозрил Резника в трусости из-за публичного поздравления Пугачевой

Актер Стас Садальский заявил, что Резник испугался публично поздравлять Пугачеву

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Сергей Пятаков/Александр Натрускин/РИА Новости

Актер Стас Садальский заподозрил поэта Илью Резника в трусости из-за публичного поздравления Аллы Пугачевой. Об этом пишет «СтарХит».

«Я выложил ролик в сеть. И тут в одной газете появилось какое-то странное оправдание от Резника: мол, это якобы я провоцировал его на этот ролик, что сам он хотел поздравить Аллу камерно, а не на всю страну. Чего-то Илюша испугался. Хотя ему 86 лет, чего уж бояться!» — отметил Садальский.

По словам артиста, он подошел к автору многих песен Пугачевой в ресторане Ялты и предложил вместе поздравить Примадонну с юбилеем, на что Резник согласился. При этом актер признался, что не особо вдохновился новыми песнями исполнительницы, хотя и послушал их. Садальский заверил, что уважает артистку из-за ее поступков. Однако Садальский считает, что энергия в треках Пугачевой уже не та, что раньше.

16 апреля Резник заявил, что не хотел поздравлять свою давнюю подругу публично и назвал Садальского «известным провокатором».

Ранее Яна Поплавская осудила возвращение артистов в эфир после вечеринки Ивлеевой.

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