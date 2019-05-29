«Трамп — сумасшедший»

Корреспондент CNN в Белом доме Джим Акоста готовит к публикации книгу о «войне» Трампа с журналистами, которых президент регулярно обвиняет во лжи и публикации фейк-ньюс, она озаглавлена «Враг народа: опасное время для правды в Америке» (Emeny of the People: A Dangerous Time to Tell the Truth in America).
Тем временем корреспондент CNN в Белом доме Джим Акоста в своей будущей книге привел высказывание одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, который называл президента США Дональда Трампа «сумасшедшим».
Кроме того, глава ФБР Джеймс Коми призвал постоянно помнить о «лживых» высказываниях Трампа в адрес ФБР об измене, слежке за ним и коррумпированности ведомства. Как известно, сторонники президента США в СМИ призывали Коми нанять адвоката для подготовки к обвинениям, которые, как они считают, вскоре будут выдвинуты в адрес экс-директора ФБР.
Экс-глава ФБР Джеймс Коми отметил, что многие пытаются игнорировать обвинения Трампа в адрес ФБР в измене и коррупции, в том числе он сам, однако этого, по его мнению, делать не стоит. «В обычное время это нормально... Президент — лжец, которому плевать, какой ущерб он нанесет жизненно важным институтам США», — написал Коми.
Также по словам бывшего главы ФБР Джеймса Коми, ведомство начало расследование после того, как узнало о встречах бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта с «российским агентом» в Лондоне, чтобы проверить факты. Коми пояснил, что ФБР на тот момент не знало, был ли в этом состав преступления.
Тем временем бывший глава ФБР Джеймс Коми в колонке для газеты The Wasington Post объяснил, почему его ведомство держало в секрете факт расследования предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, что впоследствии американскому лидеру повод для обвинений ФБР в коррумпированности и измене.
Кроме того, сообщается, что Марк Уорнер тесно сотрудничал с сенатором-республиканцем Ричардом Берром, председателем разведывательной группы, в проведении двухпартийного расследования вмешательства России в проведение выборов 2016 года.
Также директор национальной разведки Дэн Коутс пообещал предоставить генпрокурору Уильяму Барру всю необходимую информацию, но предупредил, что обнародование крайне секретной секретной информации «поставит под угрозу нашу национальную безопасность».
Также нужно отметить, что расследование Уильяма Барра грозит усугубить давнюю напряженность в отношениях между Белым домом и разведывательными службами страны. Трамп часто утверждал, что его кампания стала жертвой «шпионажа», хотя разведывательное сообщество настаивало на том, что при расследовании «российского дела» действовало на законных основаниях, осуществляя наблюдение за фигурами предвыборного штаба Трампа по решению секретного суда. Сторонники Трампа считают, что суд был сознательно введен в заблуждение спецслужбами.
Кроме того, письмо Уорнера было отправлено в пятницу, на следующий день после директивы Трампа, и было адресовано главам ФБР, ЦРУ, АНБ и директору национальной разведки. В нем было подчеркнуто, что «политически мотивированные расследования, такие как расследования Барра», могут поставить под угрозу источники, нанести ущерб отношениям с иностранными разведывательными службами и вытеснить карьерных специалистов из государственной службы.
Напомним, что на прошлой неделе Трамп предоставил Уильяму Барру полномочия рассекречивать наиболее тщательно охраняемые тайны ЦРУ и 15 других разведывательных служб страны. Барр просил предоставить ему полномочия для содействия проверке участия спецслужб на ранних этапах зарождения «российского дела». Трамп сказал, что пришло время «расследовать действия следователей», дав указание разведывательному сообществу «быстро и в полном объеме сотрудничать» с Барром.
Сенатор Марк Уорнер от штата Вирджиния в письме, полученном The Associated Press, заявил, что опасается, что Трамп дает Барру «право избирательно рассекречивать определенную информацию в политических целях». Он попросил руководителей спецслужб США связаться с законодателями, если расследование Барра будет угрожать их работе.
Тем временем главный демократ в комитете разведки сената США Марк Уорнер выразил тревогу по поводу новых полномочий, которые президент Дональд Трамп предоставил генеральному прокурору Уильяму Барру.
Во вторник Амашу понадобилось 25 твитов, чтобы объяснить, как именно генпрокурор Барр исказил содержание доклада Мюллера.
В последнее время Амаш привлек значительное внимание как единственный конгрессмен-республиканец, который считает, что доклад Роберта Мюллера дает основания для импичмента Трампа.
Между тем конгрессмен-республиканец Джастин Амаш обвинил генпрокурора Уильяма Барра в том, что последний использовал свое положение и сознательно исказил ключевые аспекты доклада Мюллера и решений, принятых в ходе расследования.
Комментируя заявления Трампа, которые тот сделал во время визита в Японию, Вупи Голдберг сказала что-то такое, что продюсеры программы решили «запикать». Запиканный фрагмент продолжался целых 20 секунд. Как известно, будучи в Японии, Трамп фактически встал на сторону Ким Чен Ына в оценке интеллектуальных способностей бывшего вице-президента Джо Байдена, который на данный момент по опросам является главным оппонентом Трампа среди демократов на выборах 2020 года.
Тем временем во вторник в эфире канала АВС одна из ведущих программы «The View» Вупи Голдберг вспомнила поездку президента США в Японию.
Как известно, после публикации в 2018 году книги «Fire and Fury» Майкл Вулф подвергся резкой критике за фактические ошибки. Позже он сказал, что едва ли считает себя журналистом и полагает, что его работа «не имеет ничего общего с истиной».
Впрочем, пресс-секретарь Мюллера Питер Карр отрицает само существование этих документов. «Документов, которые вы описали, не существует», - заявил Карр The Guardian.
Также в обвинительном заключении, по словам Вулфа, президенту должны были быть предъявлены обвинения по трем пунктам, в том числе: фальсификация показаний, угроза свидетелям и оказание коррупционного влияния на текущее расследование.
Как пишет The Guardian, Майкл Вулф утверждает, что Мюллер подготовил обвинительное заключение против Трампа о препятствовании президентом США правосудию, прежде чем принять окончательное решение отказаться не выдвигать обвинения против Трампа.
Сегодня стало известно, что автор книги «Fire and Fury» Майкл Вулф готовится выпустить продолжение своего скандального бестселлера, который вышел в 2018 году.