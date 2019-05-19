«Сделаем все возможное»: чем МИД поможет Бутиной

Российский МИД пообещал сделать все возможное, чтобы помочь россиянке Марии Бутиной, заключенной в США. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

«Вы знаете, что мы не финансируем адвокатов, но мы делаем все для того, чтобы ей были предоставлены все права как российской гражданке. И, конечно, если она обозначила, что такая проблема есть, мы постараемся сделать все возможное, чтобы ей помочь», — сказала Захарова.

Таким образом представитель МИДа ответила на просьбу о финансовой помощи, выраженную в видеообращении Бутиной, которое выложила сестра заключенной гражданки РФ в твиттере в воскресенье, 19 мая. Оно было записано в распределительной тюрьме в Оклахоме.

Кроме того, Мария Захарова прокомментировала и благодарность, которую Бутина выразила всем, кто следил за ее ситуацией и поддерживал на протяжении всего заключения в США. «Я тоже хочу, чтобы все это услышали, что все это не зря, все это не впустую. Человек действительно слышит и понимает, что за ней стоят люди, которые за нее переживают», — обратила внимание дипломат.

Пост с видеобращением опубликовала родственница Бутиной, отметив, что заключенной в то время, пока она ждет, когда ее переведут в федеральную тюрьму, «доступны аудио-/видеозвонки и электронная почта».

«Такое ощущение, что мы снова вернулись в современность, у меня снова есть интернет и я могу записать обращение. Прежде всего со словами благодарности всем, кто поддерживает меня в течение этих долгих десяти месяцев и следит за моей ситуацией», — сказала осужденная за шпионаж россиянка в ролике.

Затем она рассказала, что ей нужна финансовая помощь для оплаты услуг адвокатов, которые ранее подали апелляцию. «Мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной и со всеми российскими гражданами, потому что я всего лишь отражение текущей действительности», — заявила она, заключив свое обращение фразой «Держитесь, ребята. Русские не сдаются!».

Россиянку Марию Бутину задержали летом 2018 года. Ее обвинили в «сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом». Американские власти утверждают, что она нарушила законодательство, не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента при министерстве юстиции США. Сначала она свою вину отрицала, затем пошла навстречу следствию.

26 апреля этого года суд приговорил ее к 18 месяцам заключения в тюрьме. При этом россиянка должна выйти на свободу 5 ноября, то раньше, чем она предполагала. Такая дата установлена с учетом того, что она находилась в течение нескольких месяцев под стражей. Кроме того, ей дали стандартную «скидку» в 50 дней за год приговора, сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл. Ранее сообщалось, что ее депортируют из страны по окончании срока наказания.

15 мая Мария Бутина подала апелляцию, не согласившись с вынесенным приговором. «Я, упомянутый выше заявитель (Бутина), настоящим подаю апелляцию в Апелляционный суд США округа Колумбия на вышеуказанное решение суда», — приводит ТАСС слова из материалов базы данных федерального суда Вашингтона.

С решением суда не согласились и в российском посольстве в США. 3 мая дипломаты выразили свое недовольство этим «неправомерным приговором», направив ноту протеста властям США. Об этом решении диппредставительство рассказало на своей странице в фейсбуке.

Дипломаты требовали «обеспечить защиту прав и законных интересов» россиянки «в соответствии с международными стандартами в области прав человека». При этом они отметили, что Мария Бутина «стойко и с достоинством переносит» тюремное заключение, «несмотря на всю несправедливость и суровость вынесенного 26 апреля приговора».

Отметим, что судья, когда принимал решение, на какой срок осудить Бутину, обратил внимание на то, что он учел факт сделки обвиняемой со следствием. По информации ФАН, Бутина подтвердила, что не соблюла американское законодательство, так как не проходила регистрацию в качестве иностранного агента. Тем не менее она отрицала обвинения в работе на российскую разведку.

Сторона защиты также утверждает, что она не собирала какую-либо секретную информацию и не работала на спецслужбы. Наоборот, Бутина, по словам ее адвоката, «пыталась поспособствовать улучшению отношений между Россией и США», не влияя на политику Соединенных Штатов. Кроме того, он утверждает, что нет доказательств того, что она якобы ставила под угрозу нацбезопасность страны, в которой находилась.