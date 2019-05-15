Переговоры в Сочи: Путин и Ван дер Беллен нашли общий язык

Президент России Владимир Путин на немецком языке поблагодарил президента Австрии Александра Ван дер Беллена за приглашение на Зальцбургский музыкальный фестиваль — политики провели переговоры в среду, 15 мая, в Сочи.

Австрийский лидер подчеркнул, что в следующем году фестиваль отмечает свой 100-летний юбилей, а также выразил благодарность Путину за возможность посетить Сочи и «познакомиться с чем-то новым», передает ФАН.

Позднее, на пресс-конференции по итогам переговоров, Путин сообщил, что в нынешнем году успешно проходит перекрестный год молодежных обменов, призванный помочь молодым россиянам и австрийцам поближе познакомиться с культурным наследием двух стран.

«Достигнута договоренность о проведении в 2020 — 2021 годах Года литературы и театра. Профильные ведомства приступили к подготовке насыщенной программы мероприятий по популяризации литературного и театрального искусства, расширению использования русского и немецкого языков», — добавил президент России.

Он также упомянул успешное двустороннее сотрудничество по линии гражданского общества.

«Сразу после переговоров с господином ван дер Белленом встретимся с участниками учредительного заседания форума «Сочинский диалог», о создании которого мы условились на нашей прошлогодней встрече в Вене. Рассчитываю, что деятельность форума будет направлена на укрепление многоплановых связей между гражданами наших стран в науке, искусстве, спорте, образовании», — подчеркнул российский лидер.

Путин и Ван дер Беллен уже встречались: президент Австрии принимал российского лидера у себя на родине в июне 2018 года.

Через два месяца Путин и Ван дер Беллен смогли увидеться вновь, но уже в неформальной обстановке — оба были гостями на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

В странах ЕС этот визит был воспринят как символ особого значения Австрии для российской политики в ЕС. При этом Кнайсль, несмотря на личные симпатии к российскому президенту, отменила свой визит в Россию в ноябре 2018 года. Это произошло из-за шпионского скандала, вспыхнувшего в Вене.

В марте нынешнего года Путин принял Кнайсль в ходе ее визита в Россию. Об этом рассказывал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Да, я могу это подтвердить, действительно президент госпожу министра принял, действительно состоялась беседа. Обменялись мнениями и по двусторонним российско-австрийским отношениям, и, скажем так, провели краткий экскурс по всему набору нынешней международной повестки дня», — детализировал представитель Кремля.

Месяцем ранее стало известно, что Австрия продолжит поддерживать газопровод «Северный поток — 2» и будет покупать российский газ. Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

В целом же, по словам европейского политика, отношения Австрии с Россией не лучше, чем у США, но Москва больше готова к диалогу с Веной, чем Вашингтон. Так, австрийский канцлер заявил, что с Путиным он провел четыре беседы.

В начале октября 2018 года канцлер Австрии заявил, что Евросоюзу необходимо поддерживать диалог с Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным. По его словам, ЕС нужно не допустить дальнейшего ухудшения отношений с Россией. Он также добавил, что в настоящее время между Россией и ЕС «огромная напряженность» в отношениях. Курц подчеркнул, что некоторые из лидеров стран Евросоюза больше не поддерживают диалога с Москвой, передает НСН.

В августе прошлого года

Путин приехал на свадьбу Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Торжество австрийского дипломата прошло в ресторане Gasthaus Tscheppe на территории Штирии — федеральной земле на юго-востоке Австрии.

Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами (поскольку сама Кнайсль родом из сельской местности), тульский самовар и старинную масловыжималку. Также российский лидер произнес тост на немецком языке и пожелал молодоженам долгой и счастливой семейной жизни.

Глава государства также упомянул, что Кнайсль жила в восьми странах, говорит на семи иностранных языках, а также живо интересуется культурой и историей России. По словам Путина, для него удовольствие видеть человека, желающего познакомиться с российской культурой во всем ее многообразии. Он подчеркнул, что в России Кнайсль и ее супруга всегда рады видеть.