Возьмут силой? Эстония требует от России земли

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме считает, что Российская Федерация должна «вернуть» Таллину 5,2% территории.

Об этом он заявил в четверг, 9 мая, на пресс-конференции по итогам заседания правительства, когда журналисты напомнили ему о том, что запланировавшая поездку в Эстонию французский политик Марин Ле Пен признает Крым частью России.

В ответ на это Хельме сказал, что мировому сообществу надлежит предъявить территориальные претензии России не только по Крыму, но и по Восточной Украине, Абхазии и Южной Осетии.

«Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — заявил глава эстонского правоохранительного ведомства.

В то же время он напомнил, что Япония «терпеливо ждет, когда ей удастся вернуть себе Курилы», так и Эстония готова ждать, когда вопрос территорий будет решен в плоскости международного права.

«Воевать с Россией мы не собираемся»,

— уточнил министр.

Впрочем, милитаристская риторика у эстонских политиков в отношении России все-таки наблюдается. Так, три дня назад премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал учения НАТО «Весенний шторм», которые проходят недалеко от границ России.

«Учения Весенний шторм дают возможность для практики различным родам войск», — сказал премьер.

По его словам, данные учения демонстрируют готовность НАТО проводить «масштабные операции». Ратас также добавил, что мероприятия проходят в эстонских уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, которые граничат с Россией.

В понедельник, 6 мая, начался основной этап «Весеннего шторма». Участие в этих маневрах принимают более 10 тыс. военнослужащих из 13 стран, сообщили в пресс-службе Главного штаба Сил обороны Эстонии.

В ведомстве пояснили, что основная задача трехнедельных маневров, которые завершатся 17 мая, — повышение готовности к выполнению тактических задач, отработка синхронизации планирования боевых действий и сотрудничества в управлении.

К учениям привлечены военнослужащие из Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.

Российская сторона в ответ на эти действия призвала НАТО прекратить военную активность вдоль ее границ, в том числе — прекратить размещение в Восточной Европе и Прибалтике дополнительного контингента и армейской инфраструктуры.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что это могло бы стать «важным условием для снижения напряженности».

В прошлом месяце в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с его эстонской коллегой Керсти Кальюлайд. Визит эстонского лидера в Россию — первый за долгие годы. В центре переговоров были темы развития двусторонних отношений и безопасность в балтийском регионе, передает НСН.

Оба главы государства выразили удовлетворение прошедшими переговорами. При этом и. о. главы эстонского МИД Свен Миксер усомнился в том, что эта встреча приведет к прорыву в отношениях двух стран.

О самих переговорах дипломат высказался в положительном ключе, однако заметил, что в контактах с российской стороной нужно проявлять осторожность.

«Понятно, что это не приведет к прорывам в двусторонних отношениях», — заявил эстонский политик.

Он добавил, что отношения между странами зависят от «поведения России в мировой политике в целом», передает ФАН.

Чуть ранее посол России в Таллине Александр Петров заявил, что Эстония потеряла «сотни миллионов евро» из-за введения антироссийских санкций. По его словам, эстонское деловое сообщество «регулярно» обращается к эстонским властям с просьбой отменить санкции.

«Снятие этих торгово-экономических барьеров, несомненно, способствовало бы повышению интереса деловых кругов обеих стран к более энергичному взаимодействию», — сказал дипломат.

Он напомнил, что по итогам 2014 года товарооборот между странами составил $5,3 млрд, а после введения санкций против России рухнул до $2,7 млрд в 2015 году.