Дипломат за дипломата: за что Россия выдворила шведов

Министерство иностранных дел (МИД) России решил выслать из страны двух шведских дипломатов. Об этом сообщило издание Expressen со ссылкой на представителя МИД Швеции Патрика Нильссона.

«Двух шведских дипломатов попросили покинуть Россию. Швеция ранее сообщила, что виза одного из российских дипломатов не может быть продлена, позже мы ответили отказом на [другие] запросы со стороны российского посольства», — пояснил он.

Таким образом, добавил Нильссон, высылка шведских дипломатов из России стала ответной мерой на отказ в визе для двоих представителей российского внешнеполитического ведомства.

«Мы сожалеем о решении со стороны МИД России», — отметил Нильссон.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила на брифинге, что такое решение с российской стороны ни что иное, как ответная мера и попросила завершить обсуждение этой темы, которую представители МИД «традиционно стараются не комментировать».

Ранее, в конце апреля, МИД России заявил, что манипуляции США с визовыми процедурами препятствуют участию России в работе ООН.

«Снова вынуждены обратить внимание на то, что США недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях», — говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Как оказалось, визу не одобрили некоему Д. Поклонскому, который является руководителем одного из научно-исследовательских институтов Министерства обороны, говорится в комментарии ведомства, передает ФАН. Кроме того, известно, что месяцем ранее, Госдепартамент не выдал визу главе российской делегации на заседании комиссии ООН по разоружению. Его имя не сообщается.

Российский МИД ранее уже принимал ответные зеркальные меры в адрес Швеции. Так в декабре прошлого года произошел еще один обмен «высылками» между странами.

Тогда МИД России объявил одного из шведских дипломатов персоной нон грата, передает НСН. В связи с этим поступком Москвы в шведском МИДе выразили сожаление.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что Россия приняла такие меры после того, как Стокгольм отказался удовлетворить два российских запроса на выдачу дипломатических виз.

Незадолго до этого Словакия выдворила из страны российского диплома из-за подозрений в шпионаже. Об этом на брифинге в начале декабря прошлого года сообщил премьер-министр республики Петер Пеллегрини.

«На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО», — отметил политик.

«С РФ у нас сложились стандартные отношения», — сказал премьер-министр республики, добавив, что власти Словакии выполняют все свои обязательства перед НАТО и Евросоюзом неукоснительно.

Ответной мерой Москвы стала высылка из России словацкого военного дипломата. «Персоной нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат. Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота», — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В том же 2018 году, только несколькими месяцами ранее, Соединенные Штаты выслали из страны 48 послов российской дипломатической миссии и еще 12 сотрудников России в миссии ООН. Такое решение власти страны приняли в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, передает НСН.

Помимо этого, правительство США закрыли генконсульство России в Сиэтле. В ответ на это Россия выслала американских дипломатов и закрыла консульство США в Санкт-Петербурге.

Тогда же, в марте 2018 года, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Соединенные Штаты в злоупотреблении правами государства, принимающего штаб-квартиру ООН. Он отметил, что статус персонала постпредств на территории США регулируется конвенцией об иммунитетах ООН.

«Таким образом, высылку российских дипломатов, так же, как и другие недавние недружественные шаги — лишение доступа к российской дипсобственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие — можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания», — сказал постпред, добавив, что требование выдворить российских дипломатов – крайне недружественный шаг.