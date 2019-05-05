«Новая фаза»: когда встретятся Путин и Трамп

Судьба новой встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пока неизвестна, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу ABC, передает ФАН.

«Я надеюсь, что так и есть», — сказал он в ответ на вопрос о наступлении «новой фазы» в российско-американских отношениях. «Не знаю, посмотрим», — так Помпео прокомментировал возможность нового саммита Путина и Трампа.

По словам Помпео, он лично встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым «после выходных, чтобы продолжать разговор». Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео состоится в Финляндии на следующей неделе. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, сообщает НСН.

«Мы на самом деле надеемся на то, что сможем найти точки, в которых наши интересы совпадают – например, борьба с терроризмом», – заявил он.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин принял телефонный звонок от президента США. Российский лидер обсудил с Трампом вопросы двусторонних отношений, в частности – экономическое сотрудничество. Москва и Вашингтон «подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога», в том числе и по вопросам стратегической стабильности.

Последняя на данный момент встреча российского и американского лидеров состоялась на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в декабре 2018 года. Путин обсудил с Трампом столкновение российских и украинских судов в Керченском проливе. Об этом глава российского государства рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам аргентинского саммита.

В ноябре прошлого года Трамп и Путин смогли пообщаться на обеде в Елисейском дворце в Париже в ходе торжеств, посвященных окончанию Первой мировой войны в 1918 году. Они пожали руки при встрече, и Путин поднял вверх большой палец, отвечая на вопрос Трампа. Кроме того, он похлопал главу США по плечу.

Самая первая встреча Путина и Трампа прошла 7 июля на саммите G20 в немецком Гамбурге. Разговор тет-а-тет носил напряженный характер из-за обсуждения темы обвинений Москвы со стороны американских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

В ходе обсуждения «вмешательства» Путин несколько раз громко просил у Трампа назвать весомые доказательства, лежащие в основе таких обвинений. В итоге дискуссия о выборах заняла 40 минут из двухчасовой беседы лидеров двух стран. Как позже признались сотрудники администрации Белого дома, встреча с Путиным стала самым сложным моментом поездки американского президента на саммит в северогерманском городе.

Через два дня после саммита Трамп в своем твиттере написал, что он «с нетерпением» ждет новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер оценил встречу с российским президентом как «успешную».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Дональд Трамп умеет слушать и воспринимать аргументы. Он также добавил, что находит президента США интересным собеседником. «Я могу вам сказать, что все считают его исключительно бизнесменом, я думаю, что это не так. Потому что все-таки он уже, конечно, политик и, прежде всего, потому что он умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель, население, у него это получается», — добавил Путин.

Политические противники президента США Дональда Трампа пойдут на новые провокации, чтобы разрушить российско-американские отношения. Такую точку зрения в эфире телеканала «Россия 1» выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ноябре 2018 года.

«Наверняка попытки новых провокаций, а также попытки разрушить наши отношения будут, но это не отменяет необходимости диалога»,

– заявил глава МИДа.

Москва, по словам Лаврова, готова к разговору с Вашингтоном, более того — это «святая обязанность» российского государства. Министр подчеркнул, что «когда президент одной великой страны готов разговаривать с президентом другой великой страны», контакты должны происходить.