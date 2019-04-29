«Выиграют и русские, и украинцы»: Путин об общем гражданстве

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — сказал президент России Владимир Путин после вручения медалей «Герой Труда» 29 апреля в Кремле. Его слова передает РИА «Новости».

Ранее Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса, добавив впоследствии, что новый порядок может распространиться на всех жителей соседней страны. Процедура упрощенного получения статуса гражданина РФ будет осуществляться на основании федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

В российском МВД уточнили, что получить российское гражданство жители Донбасса смогут, не отказываясь от украинского.

Рассматривать соответствующие обращения будут в Ростовской области в срок до трех месяцев, сообщили в ведомстве. Принимать заявления от жителей региона будут уполномоченные лица самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

При этом Путин заявил, что цель указа — обеспечить права жителей этой части Украины, а не усложнять жизнь киевским властям. В подтверждение своих слов он привел опыт других стран: «Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — сказал Путин, подчеркнув, что это также относится к украинцам, которые чувствуют неразрывную связь с Россией.

На Украине к подобному шагу отнеслись негативно: «Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований», — написал в социальных сетях избранный президент Владимир Зеленский, предложив предоставить список тех, кто «цинично грабил» страну.

Он отметил, что граждане Украины «прекрасно знают», что «на самом деле предоставляет российский паспорт», так как у украинцев есть «свобода слова, и свободные СМИ, и интернет».

В России, уверен новоизбранный президент украинского государства, нет «естественных прав и свобод человека», в то время как «гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь».

«Это то, что мы защитили и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран», — отметил Зеленский.

Заочно полемизируя с избранным украинским президентом, Путин положительно расценил его слова о предоставлении убежища всем, «кто готов бороться за свободу».

Путин отметил, что эти слова Зеленского говорят о том, что «мы договоримся». «Наверное, потому что у нас есть много общего», — добавил глава РФ.

Российский лидер также предложил вернуть украинский паспорт экс-главе Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. По мнению Путина, возвращение Саакашвили и восстановление его в правах было бы справедливым решением.

Это первое относительно положительное высказывание о бывшем президенте Грузии, которое сделал российский лидер многие годы спустя после конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года.

Сам Саакашвили был лишен украинского гражданства, став врагом уходящего с поста президента Петра Порошенко. Он был выдворен за пределы Украины и в настоящее время проживает в Нидерландах, на родине супруги. Грузинского гражданства Саакашвили был ранее также лишен: экс-президента обвиняют в злоупотреблении властью и ряде уголовных преступлений. Политик надеется вернуться на Украину после окончания срока президентских полномочий Порошенко.