«Обстоятельная беседа»: как прошли переговоры Путина и Кима

Беседа президента России Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с глазу на глаз была «обстоятельной» и затронула несколько важных тем. Об этом Путин заявил по итогам встречи, передает НСН.

«Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», — заявил российский лидер. По словам Путина, он обсудил с Ким Чен Ыном обстановку на Корейском полуострове и денуклеаризацию.

«Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение», — отметил президент РФ.

Двусторонний саммит проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Встреча Путин и Кима продолжалась около двух часов.

«Беседа лидеров тет-а-тет идет уже дольше отведенного для нее часа. Впрочем, видимо, Путин и Ким изначально решили не делать увязок со временем. Северокорейский лидер на встречу припозднился почти на полчаса», — передавал корреспондент РИА «Новости».

После переговоры российской и северокорейской сторон продолжились с участием делегаций. Как сообщает ФАН, впоследствии Путин заявил, что Россия «приветствует, безусловно, <...> усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации отношений с США».

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил надежду на то, что встреча Путина и Кима поможет урегулированию на Корейском полуострове. По его словам, Россия и КНДР являются дружественными соседями Китая. Он также добавил, что Пекин рад укреплению отношений между Москвой и Пхеньяном.

24 апреля бронепоезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока. За несколько часов до этого состав пересек границу и остановился на станции Хасан, где был встречен по русской традиции хлебом-солью.

«Мы стояли на месте, когда он подошел. Мы ждали его с караваем. Сначала ему маленькая девочка подала цветы, а потом он уже подошел к нам и отломил каравай», — сказала одна из школьниц, встречавших на перроне Ким Чен Ына.

Другая девушка уточнила, что у Ким Чен Ына не сразу получилось отломить кусочек хлеба, однако опровергла появившиеся ранее сообщения СМИ, согласно которым гость из КНДР не стал пробовать русский каравай. «Нет, он попробовал. Отломил, в соль макнул», — сказала она.

Встреча президента России с председателем КНДР может стать «щелчком по носу» президенту США Дональду Трампу, поскольку обе стороны могут использовать встречу для своих целей, пишет американский журнал Foreign Policy.

«Для Кима это возможность расколоть единство международного сообщества по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи. Путин может укрепить позиции России на направлении, важном для США, — как это было раньше с Сирией и Афганистаном», — говорится в статье.

Первая встреча с Путиным позволит Ким Чен Ыну заручиться поддержкой постоянного члена Совбеза ООН, который ранее ввел санкции против Пхеньяна за разработку ядерного оружия. Кроме того, встреча с Кимом даст возможность Путину «усилить свое влияние и получить информацию о «ядерных переговорах» США и Северной Кореи», отмечает The Wall Street Journal.

Постоянное членство России в СБ ООН позволяет ей наложить вето на любое предложение США о введении новых санкций против Пхеньяна и дает ей возможность лоббировать интересы Ким Чен Ына, отмечает издание. В свою очередь, КНДР с помощью саммита с Россией может «подстраховаться» от возможного ухудшения отношений Пхеньяна с Пекином.